ΔΙΕΘΝΗ

Στροφή Φιντάν: Λάθος η επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου, ούτε λέξη για το Ισραήλ

 03.03.2026 - 23:30
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, άσκησε κριτική στην Τεχεράνη για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές χωρών της περιοχής, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα του Ιράν. Παράλληλα, περιέγραψε δύο διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη της σύγκρουσης, με διακριτούς κινδύνους και επιπτώσεις, ενώ υπογράμμισε ότι η Άγκυρα έχει ήδη κινητοποιηθεί διπλωματικά για να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο κρατικό κανάλι της Τουρκίας TRT, την Τρίτη το βράδυ, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση και επιβεβαιώνει, όπως είπε, ότι η σύγκρουση εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή.

«Οι περισσότερες χώρες του Κόλπου προσπάθησαν να αποφύγουν αυτόν τον πόλεμο. Η επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου είναι μια λανθασμένη στρατηγική. Διανύουμε πολύ κρίσιμες ημέρες, ειδικά για την περιοχή μας. Τα τελευταία 20 χρόνια, η περιοχή έχει βιώσει μεγάλες ταραχές και πολέμους, και ο μεγάλος πόλεμος που βιώνουμε σήμερα είναι ο πόλεμος με το Ιράν. Φυσικά, όταν εξετάζουμε τις επιπτώσεις του πολέμου, αυτές δεν περιορίζονται στο Ιράν. Όπως προβλέψαμε εδώ και καιρό, εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή».

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι η Τεχεράνη υιοθετεί στρατηγική, στοχεύοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ώστε να αυξήσει το κόστος για τους αντιπάλους της.

«Βλέπουμε ότι το Ιράν ακολουθεί μια στρατηγική: τη στιγμή που εκτιμά ότι θα δεχτεί τελική επίθεση, υιοθετεί τη στρατηγική "αν φύγω, θα πάρω μαζί μου και την περιοχή" απέναντι σε άλλες χώρες της περιοχής, στοχεύοντας ειδικά σε ενεργειακές υποδομές... Το Ιράν γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι οι ενεργειακές υποδομές σε χώρες της περιοχής που είναι κρίσιμες για την παγκόσμια οικονομία, τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια. Διεξάγει επιθέσεις εναντίον αυτών των στόχων. Καθώς δέχεται επίθεση, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στοιχείο πίεσης».

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε σε δύο βασικά σενάρια που, όπως είπε, καθορίζουν τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης: την εξάλειψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν ή την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος.

«Τώρα, φυσικά, το ερώτημα πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και τί θα συμβεί είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, ανοιχτό σε διάφορες εκτιμήσεις. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι το εξής: ποιοι είναι οι στόχοι των επιτιθέμενων μερών; Τι στοχεύουν; Όταν το εξετάζουμε, προκύπτουν δύο κύριες ομάδες στόχων. Στην πρώτη ομάδα υπάρχει μια στρατιωτική επαγγελματική εκτίμηση που σχετίζεται με την εξάλειψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Υπάρχει η άποψη ότι "θα συνεχίσουμε αυτή την επιχείρηση μέχρι να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο". Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια προοπτική στρατιωτικής επιχείρησης που στοχεύει σε αλλαγή καθεστώτος».

Και πρόσθεσε: «Ανάλογα με το ποιος από τους δύο στόχους επιδιώκεται, αλλάζει η διάρκεια του πολέμου, αλλάζει ο χαρακτήρας του. Αλλάζει επίσης ο τρόπος με τον οποίο εξαπλώνεται και οι κίνδυνοι που δημιουργεί, καθώς πρόκειται για δύο πολύ διαφορετικές έννοιες».

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η 'Αγκυρα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με άλλες χώρες με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης. «Ήδη εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης, συνενώνοντας τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

