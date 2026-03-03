Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κι άλλη αεροπορική εταιρεία αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας – Όλες οι λεπτομέρειες

 03.03.2026 - 22:10
Η γερμανική αεροπορική εταιρία Λουφτχάνσα (Lufthansa) αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από την Λάρνακα έως τις 6 Μαρτίου, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο γερμανικός όμιλος.

Κατά το ίδιο διάστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί από αεροσκάφη της Lufthansa και ο εναέριος χώρος της Κύπρου ,σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν να αλλάξουν χωρίς κόστος την κράτησή τους ή να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, λέει η εταιρία.

Παράλληλα, αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa θα αναστείλουν τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αμμάν, Ερμπίλ και Τεχεράνη έως τις 8 Μαρτίου. Οι ακόλουθοι εναέριοι χώροι δεν θα χρησιμοποιηθούν επίσης έως τις 8 Μαρτίου: Ισραήλ, Λίβανος, Ιορδανία, Ιράκ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Νταμάμ και Ιράν.

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa θα αναστείλουν τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι έως τις 6 Μαρτίου. Επιπλέον, ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν θα χρησιμοποιηθεί έως τις 6 Μαρτίου.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρείας στα αγγλικά εδώ.

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

