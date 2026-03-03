Κι άλλη αεροπορική εταιρεία αναστέλλει προσωρινά τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας – Όλες οι λεπτομέρειες

Κατά το ίδιο διάστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί από αεροσκάφη της Lufthansa και ο εναέριος χώρος της Κύπρου ,σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν να αλλάξουν χωρίς κόστος την κράτησή τους ή να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, λέει η εταιρία.

Παράλληλα, αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa θα αναστείλουν τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αμμάν, Ερμπίλ και Τεχεράνη έως τις 8 Μαρτίου. Οι ακόλουθοι εναέριοι χώροι δεν θα χρησιμοποιηθούν επίσης έως τις 8 Μαρτίου: Ισραήλ, Λίβανος, Ιορδανία, Ιράκ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Νταμάμ και Ιράν.

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa θα αναστείλουν τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι έως τις 6 Μαρτίου. Επιπλέον, ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν θα χρησιμοποιηθεί έως τις 6 Μαρτίου.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρείας στα αγγλικά εδώ.