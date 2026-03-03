Χειροπέδες και σε 33χρονο για τον εμπρησμό οχήματος 28χρονης

Ο 33χρονος συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τις 8.30 σήμερα το πρωί. Ακολούθως της σύλληψης του, ο 33χρονος, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, οδηγήθηκε και 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα τα ξημερώματα σήμερα, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού.