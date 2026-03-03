Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα - Μάθε γιατί

Οι χρήστες που επηρεάζονται έχουν ήδη λάβει ειδοποίηση στη συσκευή τους, η οποία αναφέρει: «Δυστυχώς, η Netflix δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη σε αυτή τη συσκευή μετά την 2α Μαρτίου 2026. Επισκεφθείτε το netflix.com/compatible devices για να δείτε τη λίστα με τις υποστηριζόμενες συσκευές».

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Ένας χρήστης χαρακτήρισε το γεγονός «το τέλος μιας εποχής». «Το PS3 όντως σήκωσε το βάρος του streaming και του gaming πριν γίνει cool. Σεβασμός στους OG», έγραψε στο X. Ένας άλλος σχολίασε: «Η Netflix άντεξε τρεις γενιές κονσολών και τώρα λέει ‘είμαι κουρασμένη, αφεντικό’».

Η κονσόλα PlayStation 3 κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2006 και πούλησε περισσότερες από 87 εκατομμύρια συσκευές κατά τη διάρκεια της ζωής της. Στο Reddit, πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την αφαίρεση της Netflix μετά από τόσα χρόνια. «Η Netflix στο PS3 ήταν ο μόνος τρόπος να τη μοιραστώ με τον πατέρα μου, παρότι ζούμε σε διαφορετικές χώρες», έγραψε ένας. Άλλος πρόσθεσε: «Χωρίς διαφημίσεις και χωρίς υπηρεσίες τοποθεσίας, το PS3 ήταν ο ιδανικός τρόπος για να βλέπω Netflix».

Υποστήριξη για την Netflix θα χαθεί επίσης σε smart TVs ηλικίας άνω των 10 ετών, σύμφωνα με το Flatpanels HD, καθώς και σε διάφορα set-top boxes, όπως το BT TV Box (Z4) και το BT TV Recordable Box (G4).

Ωστόσο, όσοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν PlayStation 3 ή παλιές smart TVs δεν χρειάζεται να πανικοβληθούν. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Σύμφωνα με τη Netflix: «Μπορείτε να παρακολουθήσετε Netflix σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη smart TV, κινητό, tablet, συσκευή streaming ή κονσόλα παιχνιδιών που συνδέεται στο διαδίκτυο και διαθέτει την εφαρμογή Netflix, ή μέσω του netflix.com στον υπολογιστή σας».

Η απόσυρση της υποστήριξης για το PS3 σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για μια κονσόλα που συνδύασε gaming και streaming για πάνω από 15 χρόνια.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr