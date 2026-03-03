Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤαϊβανέζα καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση επειδή έβριζε γείτονες τη νύχτα με μεγάφωνο
LIKE ONLINE

Ταϊβανέζα καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση επειδή έβριζε γείτονες τη νύχτα με μεγάφωνο

 03.03.2026 - 15:48
Ταϊβανέζα καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση επειδή έβριζε γείτονες τη νύχτα με μεγάφωνο

Σε τρεις μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε γυναίκα απ' το Ταϊβάν επειδή για δύο συνεχόμενα χρόνια έβριζε με τηλεβόα από το μπαλκόνι της τους γείτονες κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Φανταστείτε εκεί που κοιμάστε ήσυχοι το βράδυ, να τινάζεστε απότομα από το κρεβάτι σας ακούγοντας βρισιές. Αυτόν τον εφιάλτη βίωναν δεκάδες κάτοικοι της πόλης Καοσιούνγκ του Ταϊβάν επί δύο συναπτά έτη.

Το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για τη γυναίκα, η οποία είχε εγκαταστήσει εξοπλισμό ενίσχυσης ήχου στο μπαλκόνι του σπιτιού της και τον χρησιμοποιούσε για να προσβάλει τους γείτονές της σε... περασμένες ώρες, για τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενα χρόνια.

Η δικαιολογία που παρουσίασε στο δικαστήριο και η απόφαση


Από τον Μάρτιο του 2023, η Τσεν άρχισε να χρησιμοποιεί τον τηλεβόα ώστε να καθυβρίζει όλους τους κατοίκους της περιοχής με τους οποίους είχε διαφορές, αλλά - όπως ήταν αναμενόμενο - ο ήχος ήταν τόσο δυνατός, που επηρέαζε και τους υπόλοιπους. Όπως ανέφεραν δεκάδες άλλα νοικοκυριά της περιοχής, η εκπομπή του ήχου βρισκόταν πάντα στο μέγιστο και η «συνεδρία» διαρκούσε μερικές δεκάδες λεπτά τη φορά.

Αφού υπέμειναν την κατάσταση για σχεδόν δύο χρόνια και απέτυχαν να βγάλουν κάποια συνεννόηση, οι γείτονες υπέβαλαν κοινή καταγγελία στην τοπική αστυνομία. Η υπόθεση κατέληξε, τελικά, στο δικαστήριο, όπου η Τσεν παραδέχτηκε τα όσα έκανε, αλλά ισχυρίστηκε πως γινόταν περιστασιακά και μόνο επειδή ο θόρυβος που προκαλούσαν εκείνοι την εμπόδιζε να ξεκουραστεί.

Ο δικαστής δεν συγκινήθηκε και έκρινε ότι, χρησιμοποιώντας σκόπιμα και επανειλημμένα ενισχυμένο εξοπλισμό για να μεταδίδει ύβρεις κατά τις νυχτερινές ώρες, η Τσεν ξεπέρασε τα όρια αυτού που η κοινωνία θεωρεί λογικό ή έστω ανεκτό.

'Ετσι, καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση, ποινή που μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο 90.000 δολαρίων Ταϊβάν (περίπου 3.500 δολάρια), αν και υπάρχει ακόμη το «μονοπάτι» της έφεσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του
Συναγερμός στη Ψιμολόφου: Άγνωστοι προσεγγίζουν μαθήτριες – Επείγουσα προειδοποίηση προς τους γονείς
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παντελίτσα Θεοφίλου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρέστης Χειλίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΤΟΜ προειδοποιεί για επικίνδυνα οχήματα - Κίνδυνος για φωτιά και τραυματισμούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η απίστευτη διαδρομή της «Ρόζι»: Ο λευκός καρχαρίας που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο πάρκο και επέστρεψε ως έκθεμα

 03.03.2026 - 15:43
Επόμενο άρθρο

Τεχνητή Νοημοσύνη στη μουσική: Γιατί 13,4 εκατ. AI κομμάτια κατέβηκαν από πλατφόρμες

 03.03.2026 - 15:49
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων

  •  03.03.2026 - 06:14
Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

Συνάντηση Πάλμα – Δένδια: «Αναπτύξαμε στενότατο συντονισμό...η Κύπρος δεν πρόκειται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση»

  •  03.03.2026 - 13:24
Σιζόπουλος: Δεν έφερε ένσταση για άρση της ασυλίας του - «Κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά θα λάμψει»

Σιζόπουλος: Δεν έφερε ένσταση για άρση της ασυλίας του - «Κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά θα λάμψει»

  •  03.03.2026 - 12:37
Εγκρίθηκε επίσημα το κόμμα Σήκου Πάνω – «Το ταξίδι αρχίζει τώρα…είναι μια ιστορική μέρα»

Εγκρίθηκε επίσημα το κόμμα Σήκου Πάνω – «Το ταξίδι αρχίζει τώρα…είναι μια ιστορική μέρα»

  •  03.03.2026 - 12:52
Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του από τους γονείς του

  •  03.03.2026 - 10:23
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΤΟΜ προειδοποιεί για επικίνδυνα οχήματα - Κίνδυνος για φωτιά και τραυματισμούς

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΤΟΜ προειδοποιεί για επικίνδυνα οχήματα - Κίνδυνος για φωτιά και τραυματισμούς

  •  03.03.2026 - 15:02
Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών

Εγκλωβισμένοι Κύπριοι στα ΗΑΕ: «Δύσκολη η κατάσταση» - Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών

  •  03.03.2026 - 15:59
VIDEO: Κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν

VIDEO: Κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Πόσες πτήσεις επηρεάστηκαν

  •  03.03.2026 - 11:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα