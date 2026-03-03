Ταϊβανέζα καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση επειδή έβριζε γείτονες τη νύχτα με μεγάφωνο

Φανταστείτε εκεί που κοιμάστε ήσυχοι το βράδυ, να τινάζεστε απότομα από το κρεβάτι σας ακούγοντας βρισιές. Αυτόν τον εφιάλτη βίωναν δεκάδες κάτοικοι της πόλης Καοσιούνγκ του Ταϊβάν επί δύο συναπτά έτη.

Το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για τη γυναίκα, η οποία είχε εγκαταστήσει εξοπλισμό ενίσχυσης ήχου στο μπαλκόνι του σπιτιού της και τον χρησιμοποιούσε για να προσβάλει τους γείτονές της σε... περασμένες ώρες, για τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, επί δύο συνεχόμενα χρόνια.

Η δικαιολογία που παρουσίασε στο δικαστήριο και η απόφαση



Από τον Μάρτιο του 2023, η Τσεν άρχισε να χρησιμοποιεί τον τηλεβόα ώστε να καθυβρίζει όλους τους κατοίκους της περιοχής με τους οποίους είχε διαφορές, αλλά - όπως ήταν αναμενόμενο - ο ήχος ήταν τόσο δυνατός, που επηρέαζε και τους υπόλοιπους. Όπως ανέφεραν δεκάδες άλλα νοικοκυριά της περιοχής, η εκπομπή του ήχου βρισκόταν πάντα στο μέγιστο και η «συνεδρία» διαρκούσε μερικές δεκάδες λεπτά τη φορά.

Αφού υπέμειναν την κατάσταση για σχεδόν δύο χρόνια και απέτυχαν να βγάλουν κάποια συνεννόηση, οι γείτονες υπέβαλαν κοινή καταγγελία στην τοπική αστυνομία. Η υπόθεση κατέληξε, τελικά, στο δικαστήριο, όπου η Τσεν παραδέχτηκε τα όσα έκανε, αλλά ισχυρίστηκε πως γινόταν περιστασιακά και μόνο επειδή ο θόρυβος που προκαλούσαν εκείνοι την εμπόδιζε να ξεκουραστεί.

Ο δικαστής δεν συγκινήθηκε και έκρινε ότι, χρησιμοποιώντας σκόπιμα και επανειλημμένα ενισχυμένο εξοπλισμό για να μεταδίδει ύβρεις κατά τις νυχτερινές ώρες, η Τσεν ξεπέρασε τα όρια αυτού που η κοινωνία θεωρεί λογικό ή έστω ανεκτό.

'Ετσι, καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση, ποινή που μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο 90.000 δολαρίων Ταϊβάν (περίπου 3.500 δολάρια), αν και υπάρχει ακόμη το «μονοπάτι» της έφεσης.