Η απίστευτη διαδρομή της «Ρόζι»: Ο λευκός καρχαρίας που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο πάρκο και επέστρεψε ως έκθεμα
Η απίστευτη διαδρομή της «Ρόζι»: Ο λευκός καρχαρίας που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο πάρκο και επέστρεψε ως έκθεμα

 03.03.2026 - 15:43
Η απίστευτη διαδρομή της «Ρόζι»: Ο λευκός καρχαρίας που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο πάρκο και επέστρεψε ως έκθεμα

Το διατηρημένο σώμα ενός μεγάλου λευκού καρχαρία έκανε ένα απρόσμενο και μακρύ «ταξίδι» αφότου εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο πάρκο άγριας ζωής στην Αυστραλία.

Το 2012, το θεματικό πάρκο Wildlife Wonderland έκλεισε, αφού αποκαλύφθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Ο χώρος εγκαταλείφθηκε, αφήνοντας πίσω του κτίρια, εγκαταστάσεις και ορισμένα εκθέματα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η «Ρόζι», ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας που διατηρούνταν μέσα σε δεξαμενή με φορμαλδεΰδη.

Η ιστορία της, ωστόσο, είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα. Το 1997, ο καρχαρίας παγιδεύτηκε σε δίχτυα τόνου χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Αποφασίστηκε τότε να γίνει ευθανασία, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία. Το σώμα της καταψύχθηκε για επιστημονική μελέτη.

Σε κάποια φάση χρειάστηκε να αποψυχθεί, καθώς υπήρξαν αναφορές για αγνοούμενο άτομο στη θάλασσα και εξετάστηκε το ενδεχόμενο ο καρχαρίας να είχε εμπλακεί. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν συνέτρεχε τέτοια περίπτωση, προέκυψε το ερώτημα για το τι θα γινόταν με το σώμα της.

Υπήρξε ενδιαφέρον από κέντρο Sea Life, ωστόσο τελικά το Wildlife Wonderland επικράτησε στη διαδικασία απόκτησης. Το 1998 κατέβαλε περίπου 500.000 αυστραλιανά δολάρια για την αγορά του καρχαρία, την κατασκευή ειδικού χώρου, τη μεταφορά του –σε απόσταση περίπου 900 μιλίων με ψυγείο– και τη διατήρησή του σε δεξαμενή με τοξική φορμαλδεΰδη.

Για αρκετά χρόνια η «Ρόζι» παρέμεινε στο πάρκο ως έκθεμα. Όταν όμως το Wildlife Wonderland έκλεισε το 2012, τα ζωντανά ζώα μεταφέρθηκαν αλλού, αλλά το διατηρημένο σώμα του καρχαρία έμεινε πίσω, να επιπλέει ακόμη στη δεξαμενή του.

Ο εγκαταλελειμμένος πλέον χώρος έγινε σταδιακά πόλος έλξης για «urban explorers», οι οποίοι εισέρχονταν παράνομα για να εξερευνήσουν το παρακμασμένο πάρκο. Η δεξαμενή της Ρόζι υπέστη επανειλημμένους βανδαλισμούς. Κάποιοι πέταξαν αντικείμενα μέσα, ακόμη και τηλεόραση, ενώ άλλοι προσπάθησαν να σπάσουν το γυαλί, προκαλώντας διαρροή της καρκινογόνου φορμαλδεΰδης.

Το 2018, βίντεο από εξερευνητή εγκαταλελειμμένων χώρων επανέφερε το θέμα στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέο κύμα ενδιαφέροντος. Παράλληλα με τους βανδαλισμούς, ξεκίνησαν και προσπάθειες διάσωσης και αποκατάστασης.

Το 2019 η «Ρόζι» αγοράστηκε από το Crystal World Exhibition Centre. Υποβλήθηκε σε εκτενή αποκατάσταση και τοποθετήθηκε σε νέα δεξαμενή, αυτή τη φορά με γλυκερίνη αντί για φορμαλδεΰδη. Έκτοτε, ο μεγάλος λευκός καρχαρίας εκτίθεται στο κοινό, έχοντας διανύσει μια διαδρομή που ξεκίνησε από τα δίχτυα αλιείας το 1997 και πέρασε μέσα από εγκατάλειψη, βανδαλισμούς και τελικά αποκατάσταση.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρέστης Χειλίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 03.03.2026 - 15:29
Ταϊβανέζα καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση επειδή έβριζε γείτονες τη νύχτα με μεγάφωνο

 03.03.2026 - 15:48
