ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρέστης Χειλίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 03.03.2026 - 15:29
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Αρέστη Χειλίδη από Λυθροδόντα.

Ο Αρέστης έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαρτίου σε ηλικία 92 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα, την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026, ώρα 15:00

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος:  Στέλλα Χειλίδου

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για άπορες οικογένειες που θα δοθούν από την οικογένεια.

