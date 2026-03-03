Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρέστης Χειλίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Ο Αρέστης έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαρτίου σε ηλικία 92 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα, την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026, ώρα 15:00

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Στέλλα Χειλίδου

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για άπορες οικογένειες που θα δοθούν από την οικογένεια.