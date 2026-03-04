«Φρένο» στα ταξίδια: Οι Κύπριοι πατούν «pause» στις κρατήσεις - Η εικόνα που επικρατεί στην αγορά

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Αντώνης Ορθοδόξου, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικότητα στις κρατήσεις.

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τις παραδοσιακές ημέρες αιχμής οι Κύπριοι προτιμούν κυρίως την Ελλάδα για κοντινές αποδράσεις, αλλά και προορισμούς στην Ευρώπη για μεγαλύτερα ταξίδια.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, το γενικό κλίμα αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις των ταξιδιωτών.

«Αν και αρκετός κόσμος επιλέγει την Ελλάδα, γενικά παρατηρούμε ακυρώσεις ή την έλλειψη νέων κρατήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η τάση αυτή δεν αφορά μόνο τα Σαββατοκύριακα αλλά και τα προγραμματισμένα ταξίδια των επόμενων εβδομάδων.

Σε ερώτηση κατά πόσο μπορεί να αναμένει η αγορά ανάκαμψη ή νέες κρατήσεις στο επόμενο διάστημα, ο κ. Ορθοδόξου παρέμεινε επιφυλακτικός: «Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», σημειώνοντας ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία, ώστε να ενημερώνουν έγκαιρα τους πελάτες για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά ταξιδιών είναι αυτή της αναμονής. Ταξιδιώτες και επαγγελματίες του κλάδου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, προτού προχωρήσουν σε νέους προγραμματισμούς. Μέχρι στιγμής, η ζήτηση για ταξίδια φαίνεται συγκρατημένη, με τους περισσότερους να επιλέγουν να αναβάλλουν τις αποδράσεις τους μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και σαφήνεια στις εξελίξεις.

Η κατάσταση αναδεικνύει τη σημασία της αβεβαιότητας στην ταξιδιωτική αγορά, καθώς ακόμα και οι παραδοσιακά «ασφαλείς» προορισμοί, όπως η Ελλάδα και η Ευρώπη, επηρεάζονται από το κλίμα ανασφάλειας και την ψυχολογία των ταξιδιωτών.