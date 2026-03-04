Themasports lifenewscy
ΠΑΡΑ-THEMA

Οι σειρήνες στο Ακρωτήρι γύρισαν τον χρόνο πίσω: Ξύπνησαν μνήμες - Η Κύπρος ξανά στο επίκεντρο πολέμου που δεν επέλεξε

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 04.03.2026 - 06:56
Οι σειρήνες στο Ακρωτήρι γύρισαν τον χρόνο πίσω: Ξύπνησαν μνήμες - Η Κύπρος ξανά στο επίκεντρο πολέμου που δεν επέλεξε

Το 1974 η Κύπρος βίωσε την εισβολή με όπλα, τανκς και σειρήνες. Το 2026 ζει μια άλλη μορφή εισβολής, όχι με στρατό κατοχής, αλλά με φόβο, αβεβαιότητα και γεωπολιτικά παιχνίδια που δεν αποφασίστηκαν εδώ.

Ο πόλεμος πλέον δεν γίνεται με αποβατικά και στρατεύματα, αλλά με πυραύλους και drones που διασχίζουν τον ουρανό μέσα σε λίγα λεπτά. Και όμως, το συναίσθημα είναι γνώριμο. Οι σειρήνες στο Ακρωτήρι ξύπνησαν μνήμες που ποτέ δεν έσβησαν, εκείνο το συλλογικό τραύμα που περνά από γενιά σε γενιά.

Το σκηνικό αλλάζει, οι πρωταγωνιστές διαφέρουν, όμως το ψυχικό φορτίο παραμένει το ίδιο. Αγωνία για το αύριο, για την ασφάλεια, για το αν το νησί θα βρεθεί ,ξανά, στη δίνη συγκρούσεων που δεν είναι δικές του.

Οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων δημιουργήθηκαν το 1960 μέσα από τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου, ως μέρος της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Ήταν ένας συμβιβασμός μιας άλλης εποχής. Κανείς όμως δεν φανταζόταν τότε ότι δεκαετίες αργότερα, η γεωγραφία της Κύπρου θα την έφερνε και πάλι στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Ακρωτήρι βρέθηκε στο στόχαστρο, σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στο Ιράν και τη Δύση. Η απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να επιτρέψει τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό» έβαλε το νησί σε μια εξίσωση που δεν διαμορφώθηκε στη Λευκωσία. Μπορεί ο ίδιος να ξεκαθάρισε ότι οι βάσεις στην Κύπρο «δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», ωστόσο το γεγονός ότι το Ακρωτήρι έγινε στόχος αρκεί για να προκαλέσει ανησυχία.

Όταν ακούγονται εκρήξεις, όταν οι κάτοικοι εγκαταλείπουν περιοχές γύρω από τις Βάσεις, όταν οι πολίτες συζητούν για καταφύγια και σχέδια έκτακτης ανάγκης, η αίσθηση της «μη εμπλοκής» γίνεται σχετική. Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να δηλώνει, και ορθώς , ότι δεν εμπλέκεται σε πολεμικές επιχειρήσεις και ότι παραμένει σταθερός παράγοντας ασφάλειας και ανθρωπιστικής συνεισφοράς στην περιοχή. Όμως η γεωγραφία δεν αλλάζει. Ούτε η ιστορία.

Η Κύπρος δεν επέλεξε να γίνει μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Κι όμως, βρίσκεται ξανά στο σταυροδρόμι συμφερόντων μεγαλύτερων δυνάμεων. Το 1974 μάθαμε με τον πιο σκληρό τρόπο τι σημαίνει να πληρώνεις το τίμημα στρατηγικών παιχνιδιών. Το 2026, το ερώτημα είναι διαφορετικό αλλά εξίσου βαρύ. Μπορούμε να μείνουμε θεατές όταν οι αποφάσεις άλλων δημιουργούν κινδύνους για εμάς;

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο. Επαναλαμβάνεται όμως ως αίσθηση. Ως φόβος. Ως αβεβαιότητα. Και αυτή τη φορά, οι Κύπριοι δεν ανησυχούν μόνο για το τι συμβαίνει γύρω τους , αλλά για το πόσο εύκολα μπορεί το νησί να μετατραπεί ξανά σε πεδίο στρατηγικών ισορροπιών.

Το έργο, πράγματι, μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Με άλλους πρωταγωνιστές. Με άλλες σημαίες. Αλλά με το ίδιο βάρος στην ψυχή ενός λαού που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεται στο λάθος σημείο της ιστορίας.

LIVE: Φλέγεται για πέμπτη μέρα η Μέση Ανατολή - Νεκρή 11χρονη από πτώση θραυσμάτων στο Κουβέιτ - «Χτυπήθηκαν» προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και βάση στο Κατάρ

LIVE: Φλέγεται για πέμπτη μέρα η Μέση Ανατολή - Νεκρή 11χρονη από πτώση θραυσμάτων στο Κουβέιτ - «Χτυπήθηκαν» προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και βάση στο Κατάρ

Στη δίνη του πολέμου βυθίζεται η Μέση Ανατολή, εγείροντας φόβους ότι η σύρραξη θα ξεφύγει σε περιφερειακό πόλεμο, με απρόβλεπτες διαστάσεις για τη σταθερότητα ορισμένων κρατών και τη διεθνή οικονομία. Το Ιράν έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προαναγγέλλει αντίποινα «θα ανταποδώσουμε σύντομα με νέο κύμα χτυπημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

