Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΝέες ευέλικτες επιλογές πληρωμής για τους πελάτες μας
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Νέες ευέλικτες επιλογές πληρωμής για τους πελάτες μας

 04.03.2026 - 07:00
Νέες ευέλικτες επιλογές πληρωμής για τους πελάτες μας

Η Electroline ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου και την υπηρεσία Fleksy, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές τους μέσα από σύγχρονες λύσεις πληρωμών.

Με το Fleksy, οι πελάτες της Electroline μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους άμεσα και να εξοφλούν το ποσό σε άτοκες, σταθερές μηνιαίες δόσεις. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι αγορές με Fleksy στα καταστήματα Electroline πραγματοποιούνται χωρίς καμία χρέωση υπηρεσίας στα πλάνα πληρωμής, καθώς η Electroline καλύπτει εξ ολοκλήρου το σχετικό κόστος.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία ενισχύει τη δέσμευση της Electroline να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πελατών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν εύκολα τεχνολογία και οικιακές συσκευές, με ευελιξία, ασφάλεια και καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.

Με επίκεντρο την εμπειρία του καταναλωτή και τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών της, η Electroline συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που δημιουργούν πραγματική αξία και αναβαθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Το Fleksy είναι διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά καταστήματα Electroline καθώς και online στο www.electroline.cy

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι σειρήνες στο Ακρωτήρι γύρισαν τον χρόνο πίσω: Ξύπνησαν μνήμες - Η Κύπρος ξανά στο επίκεντρο πολέμου που δεν επέλεξε
Γιατί «ξεφουσκώνει» η Ημέρα της Γυναίκας: Τα κέντρα αναψυχής στρέφονται σε Παρασκευή και Σάββατο - Πού κυμαίνονται οι τιμές
«Φρένο» στα ταξίδια: Οι Κύπριοι πατούν «pause» στις κρατήσεις - Η εικόνα που επικρατεί στην αγορά
Θύμα απάτης 66χρονος - Του «άρπαξαν» σχεδόν 90 χιλιάδες ευρώ για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα οχήματα πολυτελείας σε υποστατικό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Τσουχτερό κρύο σε αυτές τις περιοχές: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία, έρχονται βροχές και καταιγίδες – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι σειρήνες στο Ακρωτήρι γύρισαν τον χρόνο πίσω: Ξύπνησαν μνήμες - Η Κύπρος ξανά στο επίκεντρο πολέμου που δεν επέλεξε

 04.03.2026 - 06:56
Επόμενο άρθρο

Τσουχτερό κρύο σε αυτές τις περιοχές: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία, έρχονται βροχές και καταιγίδες – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 04.03.2026 - 07:05
LIVE: Φλέγεται για πέμπτη μέρα η Μέση Ανατολή - Νεκρή 11χρονη από πτώση θραυσμάτων στο Κουβέιτ - «Χτυπήθηκαν» προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και βάση στο Κατάρ

LIVE: Φλέγεται για πέμπτη μέρα η Μέση Ανατολή - Νεκρή 11χρονη από πτώση θραυσμάτων στο Κουβέιτ - «Χτυπήθηκαν» προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και βάση στο Κατάρ

Στη δίνη του πολέμου βυθίζεται η Μέση Ανατολή, εγείροντας φόβους ότι η σύρραξη θα ξεφύγει σε περιφερειακό πόλεμο, με απρόβλεπτες διαστάσεις για τη σταθερότητα ορισμένων κρατών και τη διεθνή οικονομία. Το Ιράν έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προαναγγέλλει αντίποινα «θα ανταποδώσουμε σύντομα με νέο κύμα χτυπημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Φλέγεται για πέμπτη μέρα η Μέση Ανατολή - Νεκρή 11χρονη από πτώση θραυσμάτων στο Κουβέιτ - «Χτυπήθηκαν» προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και βάση στο Κατάρ

LIVE: Φλέγεται για πέμπτη μέρα η Μέση Ανατολή - Νεκρή 11χρονη από πτώση θραυσμάτων στο Κουβέιτ - «Χτυπήθηκαν» προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και βάση στο Κατάρ

  •  04.03.2026 - 06:27
Δένδιας από τη Λευκωσία: Μήνυμα με αποδέκτες εντός και εκτός συνόρων- «Η Κύπρος δεν κείται μακράν»

Δένδιας από τη Λευκωσία: Μήνυμα με αποδέκτες εντός και εκτός συνόρων- «Η Κύπρος δεν κείται μακράν»

  •  04.03.2026 - 06:52
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα οχήματα πολυτελείας σε υποστατικό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα οχήματα πολυτελείας σε υποστατικό - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  04.03.2026 - 06:23
Θύμα απάτης 66χρονος - Του «άρπαξαν» σχεδόν 90 χιλιάδες ευρώ για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Θύμα απάτης 66χρονος - Του «άρπαξαν» σχεδόν 90 χιλιάδες ευρώ για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

  •  04.03.2026 - 06:35
«Φρένο» στα ταξίδια: Οι Κύπριοι πατούν «pause» στις κρατήσεις - Η εικόνα που επικρατεί στην αγορά

«Φρένο» στα ταξίδια: Οι Κύπριοι πατούν «pause» στις κρατήσεις - Η εικόνα που επικρατεί στην αγορά

  •  04.03.2026 - 06:47
Γιατί «ξεφουσκώνει» η Ημέρα της Γυναίκας: Τα κέντρα αναψυχής στρέφονται σε Παρασκευή και Σάββατο - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Γιατί «ξεφουσκώνει» η Ημέρα της Γυναίκας: Τα κέντρα αναψυχής στρέφονται σε Παρασκευή και Σάββατο - Πού κυμαίνονται οι τιμές

  •  04.03.2026 - 06:50
Οι σειρήνες στο Ακρωτήρι γύρισαν τον χρόνο πίσω: Ξύπνησαν μνήμες - Η Κύπρος ξανά στο επίκεντρο πολέμου που δεν επέλεξε

Οι σειρήνες στο Ακρωτήρι γύρισαν τον χρόνο πίσω: Ξύπνησαν μνήμες - Η Κύπρος ξανά στο επίκεντρο πολέμου που δεν επέλεξε

  •  04.03.2026 - 06:56
Τσουχτερό κρύο σε αυτές τις περιοχές: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία, έρχονται βροχές και καταιγίδες – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Τσουχτερό κρύο σε αυτές τις περιοχές: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία, έρχονται βροχές και καταιγίδες – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  04.03.2026 - 07:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα