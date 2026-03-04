Themasports lifenewscy
Θύμα απάτης 66χρονος - Του «άρπαξαν» σχεδόν 90 χιλιάδες ευρώ για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θύμα απάτης 66χρονος - Του «άρπαξαν» σχεδόν 90 χιλιάδες ευρώ για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

 04.03.2026 - 06:35
Θύμα απάτης 66χρονος - Του «άρπαξαν» σχεδόν 90 χιλιάδες ευρώ για δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Νέα υπόθεση απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά στην Πάφο η Αστυνομία.

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις μέσω διαδικτύου διερευνά στην επαρχία Πάφου η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε χθες στο ΤΑΕ Πάφου, άντρας ηλικίας 66 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 66χρονου, άγνωστα του πρόσωπα επικοινώνησαν μαζί του μέσω διάφορων διαδικτυακών πλατφόρμων επικοινωνίας στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου, 2025 και τον έπεισαν να προβεί σε δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των υπόπτων, ο 66χρονος μετέφερε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, χρηματικό ποσό ύψους 89,816 ευρώ, σε πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, όπου οι ύποπτοι του είχαν δημιουργήσει λογαριασμό.

Αφού τον Νοέμβριο ο 66χρονος έχασε οποιαδήποτε επικοινωνία με τους υπόπτους, καθώς και οποιαδήποτε πρόσβαση στους λογαριασμούς που εκείνοι του είχαν δημιουργήσει, υποψιάστηκε ότι είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου. Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου.

Συστήνεται στο κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

Επισημαίνεται ότι, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

