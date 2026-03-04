Μπαίνοντας, ο χώρος ευωδιάζει κάρδαμο, κύμινο, κανέλα και γαρύφαλλο, αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε προετοιμάζουν για όσα θα ακολουθήσουν.
Ένα πικάντικο ταξίδι στη Λευκωσία: Το γευστικό spot που συζητιέται - Δείτε φωτογραφίες
Ξεκινήσαμε το γεύμα μας με τραγανό papadum, το παραδοσιακό ινδικό κράκερ, ιδανικό για να ανοίξει η όρεξη. Μαζί με μία δροσερή ινδική μπίρα, την Cobra που μας εντυπωσίασε. Δίπλα, το λατρεμένο onion bhaji, ήπια πικάντικο τηγανητό κρεμμύδι με ρεβυθάλευρο, τραγανό απ’ έξω και αφράτο μέσα και vegetable pakora, ένα μιξ λαχανικών με αρωματικά βιολογικά μπαχαρικά που ισορροπούσαν τέλεια ανάμεσα στη γεύση και την ένταση. Οι συνοδευτικές σάλτσες, mango chutney, imli sauce και δροσερή mint sauce, απογείωσαν κάθε μπουκιά, χαρίζοντας γλυκόξινες και φρέσκες νότες.
Στα κυρίως, το Hurry Curry mixed grill έφτασε στο τραπέζι μας πάνω σε ζεστό πιάτο, αχνιστό και αρωματικό. Chicken tikka, Irani boti, Cheese kebab και Lamb kebab, σερβιρισμένα πάνω σε βάση από λάχανο με σάλτσα μέντας, ζουμερά και καλομαριναρισμένα, με εκείνη τη χαρακτηριστική καπνιστή γεύση του tandoor.
Το butter chicken ήταν βελούδινο και πλούσιο, με τη σάλτσα ντομάτας και βουτύρου να δένει αρμονικά με τη φρέσκια κρέμα. Δοκιμάσαμε επίσης lamb madras curry, ελαφρώς πικάντικο, με βαθιά, γεμάτη γεύση από τη σπιτική σάλτσα μπαχαρικών.
Τα συνοδεύσαμε με pulao rice, αρωματισμένο με κάρδαμο, ξυλάκια κανέλας, γλυκάνισο και γαρύφαλλο, με διακριτική απόχρωση κουρκουμά και φυσικά με naan bread, το υπέροχο παραδοσιακό ινδικό ψωμί, τόσο σκέτο όσο και με τυρί, αφράτο και ιδανικό για να “βουτήξεις” στις πλούσιες σάλτσες.
Η εμπειρία στο Hurry Curry δεν είναι απλώς ένα δείπνο αλλά μια μικρή απόδραση. Ένας χώρος που παντρεύει τη φιλοξενία με την αυθεντικότητα, και τη γεύση με την παράδοση της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου. Αν αγαπάς τα μπαχαρικά, τα έντονα αρώματα και τη γαστρονομική περιπέτεια, τότε αυτή η στάση στη Λευκωσία αξίζει σίγουρα να μπει στη λίστα σου.
(22780781) Μπουμπουλίνας 11, Λευκωσία. Δ-Κ 11.00-23.00.
Facebook: Hurry Curry
Με πληροφορίες από checkincyprus.com
Instagram: hurry_curry.cy
Website: hurrycurry.com.cy
