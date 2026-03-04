Άνοιξη 2026: Τα τέσσερα ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά

LIVE: Έφτασαν στην Κύπρο οι φρεγάτες από την Ελλάδα - Οδηγία από ΗΠΑ για αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού
Στη δίνη του πολέμου βυθίζεται η Μέση Ανατολή, εγείροντας φόβους ότι η σύρραξη θα ξεφύγει σε περιφερειακό πόλεμο, με απρόβλεπτες διαστάσεις για τη σταθερότητα ορισμένων κρατών και τη διεθνή οικονομία. Το Ιράν έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προαναγγέλλει αντίποινα «θα ανταποδώσουμε σύντομα με νέο κύμα χτυπημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.