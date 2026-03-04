Σάλος σε καλλιστεία καμηλών στο Ομάν: Οι διοργανωτές απέκλεισαν 20 ζώα για... μπότοξ και αισθητικά εμφυτεύματα

Ωστόσο, στο φετινό «Camel Beauty Show Festival» που πραγματοποιήθηκε στο Ομάν, ο έλεγχος των διοργανωτών αποκάλυψε ένα νέο σκάνδαλο: είκοσι καμήλες αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί αισθητικές παρεμβάσεις, όπως μπότοξ και ενέσιμα εμφυτεύματα, με στόχο να βελτιωθεί η εμφάνισή τους.

Απίστευτες αποκαλύψεις για τον διαγωνισμό

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, ορισμένοι ιδιοκτήτες χρησιμοποίησαν ενέσεις υαλουρονικού οξέος για να κάνουν πιο γεμάτα τα χείλη των ζώων, καθώς και ενέσιμα εμφυτεύματα και σιλικόνη για να βελτιώσουν το σχήμα της μύτης.

Ακόμη, εντοπίστηκε χρήση μπότοξ προκειμένου να αλλάξει η έκφραση του προσώπου και να δημιουργηθεί μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Forbes, άλλες περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κερί σιλικόνης για να φαίνεται πιο καλοσχηματισμένη η καμπούρα, ενώ ορμονικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της μυϊκής ανάπτυξης.

Οι διοργανωτές, σε συνεργασία με το Camel Club και την Ομοσπονδία Αγώνων Καμήλας του Ομάν, ανακοίνωσαν ότι θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Όπως ανέφεραν, στόχος είναι να σταματήσει κάθε μορφή παραποίησης και εξαπάτησης στους διαγωνισμούς ομορφιάς καμηλών και να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του θεσμού.

Οι διαγωνισμοί ομορφιάς καμηλών βασίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης: το τρίχωμα, που πρέπει να είναι λαμπερό και με καθαρό χρώμα, τον λαιμό που αξιολογείται για το μήκος και τη συμμετρία του, το κεφάλι με ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα χείλη και τις μακριές βλεφαρίδες, και την καμπούρα που πρέπει να είναι καλοσχηματισμένη και να συνδυάζεται με σωστή στάση σώματος.

Για τους εκτροφείς στον Περσικό Κόλπο, μια βραβευμένη καμήλα δεν αποτελεί απλώς ένα ζώο αλλά μια ιδιαίτερα πολύτιμη επένδυση. Οι νικητές των διαγωνισμών συχνά εξασφαλίζουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ακριβά αυτοκίνητα και σημαντική εμπορική αξία για αναπαραγωγή.

Δεν είναι η πρώτη φορά...

Το περιστατικό στο Ομάν δεν είναι μοναδικό.

Το 2018, στο γνωστό King Abdulaziz Camel Festival στη Σαουδική Αραβία, έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς ομορφιάς καμηλών στον κόσμο, αποκλείστηκαν δώδεκα ζώα επειδή είχαν υποστεί ενέσεις μπότοξ και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις.

Το 2021, περισσότερες από 40 καμήλες αποβλήθηκαν από τον ίδιο διαγωνισμό όταν οι αρχές εντόπισαν τεχνητές αλλοιώσεις στα χαρακτηριστικά τους, όπως διόγκωση χειλιών και μύτης ή χρήση ορμονών.

Τα χρηματικά έπαθλα σε τέτοιους διαγωνισμούς μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 66 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εκτροφέων.

Οι κτηνίατροι προειδοποιούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας στα ζώα. Μεταξύ των πιθανών επιπλοκών περιλαμβάνονται λοιμώξεις, πρήξιμο, νέκρωση ιστών και χρόνιες φλεγμονές.

Το μπότοξ μπορεί να επηρεάσει νεύρα που είναι απαραίτητα για τη μάσηση και την κατάποση, ενώ τα ενέσιμα εμφυτεύματα ενδέχεται να προκαλέσουν φλεγμονές ή μετακίνηση του υλικού μέσα στους ιστούς.

Παράλληλα, οι ορμονικές ουσίες μπορούν να διαταράξουν τη φυσιολογία των ζώων, προκαλώντας υπογονιμότητα, αλλαγές στη συμπεριφορά και άλλα μακροχρόνια προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό, οργανώσεις προστασίας των ζώων καταγγέλλουν τις πρακτικές αυτές ως μορφή κακοποίησης, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καμηλών για χάρη της εμφάνισης και του οικονομικού κέρδους.