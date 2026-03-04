Κτην. Υπηρεσίες: Εντός της εβδομάδας ολοκλήρωση εμβολιασμών όλων των αιγοπροβάτων

Έκανε επίσης λόγο για συγκρατημένη κατάσταση αναφορικά με τον πληθυσμό των ζώων που έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση, ενώ επανέλαβε πως οι καταναλωτές μπορούν να καταναλώνουν άνετα ζωικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί αιγοπροβάτων στη ζώνη επιτήρησης με ακόμα 9.800 δόσεις που είχαν παραχωρηθεί μέχρι χθες το βράδυ στους ιδιώτες κτηνιάτρους.

Όπως σημείωσε, μέχρι τώρα έχουν παραχωρηθεί γύρω στις 135.000 δόσεις εμβολίων, με τις 35.950 να αφορούν εμβολιασμούς σε βοοειδή σε ακτίνα 3 και 10 χλμ., και από τις υπόλοιπες 99.100 ορισμένες έχουν χρησιμοποιηθεί σε αιγοπρόβατα στα 2 χλμ. γύρω από τα χοιροστάσια, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις χρησιμοποιούνται για εμβολιασμό όλων των αιγοπροβάτων εντός της ζώνης 3 και 10 χλμ., οι οποίοι αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας.

Είπε επίσης ότι συνεχίζονται οι εκτιμήσεις των ζώων, της αγοραίας αξίας, των ζωοτροφών, του γάλακτος, καθώς και οι θανατώσεις στα μολυσμένα υποστατικά, ενώ στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων, δημοσιεύθηκε χθες στην επίσημη εφημερίδα διάταγμα από το Διευθυντή Θήρας και Πανίδας, με το οποίο απαγορεύονται οι εκπαιδεύσεις κυνηγετικών σκύλων εντός των κτηνοτροφικών περιοχών.

Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν και κάνουν συστάσεις σε θεματικά πάρκα και κήπους που έχουν συλλογές ζώων. «Το κυριότερο είναι ότι μέχρι τώρα τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι αρνητικά και αναμένουμε για νεότερα», σημείωσε σχετικά.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι προχωρούν με βάση τον προγραμματισμό οι εμβολιασμοί, οι επιδημιολογική έλεγχοι, οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι εκτιμήσεις των ζώων και των προϊόντων που θα χαθούν και οι θανατώσεις. «Ελπίζουμε ότι εντός της εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί τα αιγοπρόβατα και θα κλείσουμε τον κύκλο των 3 και 10 χιλιομέτρων», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι ακολούθως υπάρχει το ενδεχόμενο διεξαγωγής εμβολιασμών στην υπόλοιπη χώρα στη βάση ενός υπό συζήτηση πλάνου.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει κάτι νεότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο συντονισμού ή άλλης βοήθειας, η κ. Γεωργιάδου απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι η βοήθεια που έλαβε η Δημοκρατία αφορούσε στην αποστολή εμπειρογνωμόνων, με τους οποίους υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων, και εμβολίων.

Σε ερώτηση αν τα εμβόλια που απεστάλησαν είναι αρκετά ή χρειάζονται περισσότερα, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι στον παρόν στάδιο είναι αρκετά όσον αφορά τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή, ενώ σε ερώτηση αν θα υπάρξει νέο αίτημα σε περίπτωση που χρειαστεί, απάντησε ότι αυτό θα εκτιμηθεί στην πορεία. «Ούτως ή άλλως θα τα χρησιμοποιήσουμε σε 21 μέρες, να δούμε τι ζωικό πληθυσμό θα έχουμε μέχρι τότε και θα κάνουμε επανεκτίμηση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα τέλος αν τα μέτρα που εφαρμόζονται επηρεάζουν το απόθεμα των ζωικών προϊόντων που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στην αγορά, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είπε ότι οι θανατώσεις αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό επί του συνόλου του ζωικού πληθυσμού.

«Άρα θεωρώ ότι είναι συγκρατημένη η κατάσταση. Όσον αφορά το εμβόλιο, δεν επηρεάζει καθόλου τα προϊόντα, ούτε το κρέας, ούτε το γάλα, ούτε τα γαλακτοκομικά. Επομένως ο καταναλωτής μπορεί άνετα να καταναλώνει τα προϊόντα αυτά», κατέληξε.