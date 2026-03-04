VIDEO: Η στιγμή που πολυτελή οχήματα τυλίγονται στις φλόγες σε dealership στη Λεμεσό

Σύμφωνα με την ομάδα «Road Report Cy», η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα (04/03) σε υποστατικό πώλησης πολυτελών οχημάτων στην περιοχή της Γερμασόγειας. Το ακίνητο ανήκει σε δύο άνδρες ηλικίας 33 και 22 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα εκτός του κτιρίου.

Την ίδια ώρα, έξι ακόμη οχήματα που βρίσκονταν εντός της έκθεσης υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν υποστεί ζημιές από τις φλόγες ή τον καπνό. Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα από την Αστυνομία, ενώ μέλη της Δύναμης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν, μέχρι στιγμής, υπό διερεύνηση.

