VIDEO: Η στιγμή που πολυτελή οχήματα τυλίγονται στις φλόγες σε dealership στη Λεμεσό

 04.03.2026 - 15:54
Στις φλόγες τυλίχθηκαν πολυτελή οχήματα τα ξημερώματα της Τετάρτης σε έκθεση αυτοκινήτων στη Γερμασόγεια, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις Αρχές στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα οχήματα πολυτελείας σε υποστατικό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Σύμφωνα με την ομάδα «Road Report Cy», η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα (04/03) σε υποστατικό πώλησης πολυτελών οχημάτων στην περιοχή της Γερμασόγειας. Το ακίνητο ανήκει σε δύο άνδρες ηλικίας 33 και 22 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα εκτός του κτιρίου.

Την ίδια ώρα, έξι ακόμη οχήματα που βρίσκονταν εντός της έκθεσης υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν υποστεί ζημιές από τις φλόγες ή τον καπνό. Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα από την Αστυνομία, ενώ μέλη της Δύναμης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν, μέχρι στιγμής, υπό διερεύνηση.

Δείτε βίντεο:

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

