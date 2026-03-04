Themasports lifenewscy
Αυτά είναι τα 3 SMS που θα λάβουν όλοι οι πολίτες στην Κύπρο στις 7μ.μ – Τι θα γράφουν ακριβώς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτά είναι τα 3 SMS που θα λάβουν όλοι οι πολίτες στην Κύπρο στις 7μ.μ – Τι θα γράφουν ακριβώς

 04.03.2026 - 17:12
Αυτά είναι τα 3 SMS που θα λάβουν όλοι οι πολίτες στην Κύπρο στις 7μ.μ – Τι θα γράφουν ακριβώς

Το απόγευμα της Τετάρτης (04/03), ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του νέου συστήματος μαζικής ειδοποίησης πολιτών μέσω SMS.

Πρόκειται για δοκιμαστικά μηνύματα έκτακτης ανάγκης που θα σταλούν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα στην Κύπρο, με σαφείς οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση περιστατικού ασφαλείας.

Δείτε πιο κάτω τα τρία ακριβή μηνύματα και τι σημαίνει το καθένα.

 

Μήνυμα 1:

Ανακοίνωση Πολιτικής Άμυνας

Λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας

Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

1. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτό πεζή και με ψυχραιμία.

2. Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

3. Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

4. Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

5. Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

 

Announcement Civil Defence

Precautionary Self-Protection Measures

Given the ongoing volatile situation in the area and for the purpose of prevention and appropriate preparation of the population, citizens are advised to remain vigilant so that, if necessary, they take the following self-protection measures.

Specifically, in case they receive an sms on their mobile phones, citizens are urged to remain calm and follow the instructions below:

1.           If there is a basement in their home, a neighboring building, or the area where they are located, proceed there immediately on foot and calmly.

2.           If they are in an indoor space without a basement, remain inside the building, away from doors, glass, and windows.

3.           If they are in an outdoor area, move to the nearest indoor space.

4.           In facilities such as schools, hospitals, and stadiums, the relevant protocol is being implemented by the authorised personnel. Citizens are urged to avoid traveling to these facilities.

5.           Until new instructions are issued by the competent Authorities, citizens are called to remain in basements or indoor spaces and avoid moving to outdoor areas, either on foot or by vehicle.

 

Μήνυμα 2:

Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση ενδεχόμενου περιστατικού ασφαλείας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας μέχρι νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παρακαλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

Assessement of a possible security incident is under way. Please follow Civil Defence instructions until further official notice.

 

Μήνυμα 3:

Ενημερώνεστε ότι το περιστατικό ασφαλείας έχει λήξει.

 

You are informed that the security incident has ended.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

