ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προβλήματα στη δοκιμαστική αποστολή SMS έκτακτης ανάγκης: Κάποιοι πολίτες το έλαβαν καθυστερημένα - Το ΥΠΕΣ εξήγησε τι πήγε λάθος

 04.03.2026 - 20:03
Προβλήματα εντοπίστηκαν στη δοκιμαστική αποστολή SMS προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο χρόνος παραλαβής των μηνυμάτων διέφερε ανάλογα με τον πάροχο, με αποτέλεσμα κάποιοι πολίτες να λάβουν την ειδοποίηση καθυστερημένα.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου:

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι εφαρμόστηκε σήμερα η διαδικασία αποστολής δοκιμαστικού γραπτού μηνύματος για τη λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας. Σκοπός της δοκιμής ήταν να αξιολογηθεί η αμεσότητα, με την οποία μπορεί να γίνει η ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο μέσω αυτού του επιπρόσθετου μέτρου ενημέρωσης των πολιτών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αυτά είναι τα 3 SMS που θα λάβουν όλοι οι πολίτες στην Κύπρο στις 7μ.μ – Τι θα γράφουν ακριβώς

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, διαφάνηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφέρει στον κάθε πάροχο τηλεπικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα, σημαντικός αριθμός συνδρομητών έλαβε το μήνυμα έγκαιρα, ενώ άλλοι με καθυστέρηση.

Το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεννόηση με τους παρόχους, για να διερευνηθεί τεχνικά η δυνατότητα μείωσης του χρόνου αποστολής και το μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενοι τρόποι ενημέρωσης του κοινού, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο: Συγκίνηση - Δείτε τις πρώτες εικόνες της άφιξης των Κυπρίων από το Ντουμπάι - Ανάμεσά τους και τρία βρέφη

 04.03.2026 - 19:38
LIVE: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο - Έφτασε η πτήση με τους 180 Κύπριους από το Ντουπάι

LIVE: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο - Έφτασε η πτήση με τους 180 Κύπριους από το Ντουπάι

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

