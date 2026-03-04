Προβλήματα στη δοκιμαστική αποστολή SMS έκτακτης ανάγκης: Κάποιοι πολίτες το έλαβαν καθυστερημένα - Το ΥΠΕΣ εξήγησε τι πήγε λάθος

Ο χρόνος παραλαβής των μηνυμάτων διέφερε ανάλογα με τον πάροχο, με αποτέλεσμα κάποιοι πολίτες να λάβουν την ειδοποίηση καθυστερημένα.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου:

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι εφαρμόστηκε σήμερα η διαδικασία αποστολής δοκιμαστικού γραπτού μηνύματος για τη λήψη προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας. Σκοπός της δοκιμής ήταν να αξιολογηθεί η αμεσότητα, με την οποία μπορεί να γίνει η ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο μέσω αυτού του επιπρόσθετου μέτρου ενημέρωσης των πολιτών.

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, διαφάνηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφέρει στον κάθε πάροχο τηλεπικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα, σημαντικός αριθμός συνδρομητών έλαβε το μήνυμα έγκαιρα, ενώ άλλοι με καθυστέρηση.

Το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεννόηση με τους παρόχους, για να διερευνηθεί τεχνικά η δυνατότητα μείωσης του χρόνου αποστολής και το μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενοι τρόποι ενημέρωσης του κοινού, εφόσον παραστεί ανάγκη.