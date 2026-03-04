Λιγότερο «cringe» το ChatGPT – Άλλαξε ο τρόπος που μιλά

Η εταιρεία δηλώνει ότι ο στόχος είναι οι απαντήσεις να είναι πιο άμεσες, λιγότερο υπερβολικές και πιο κοντά στον τρόπο που επικοινωνούν οι άνθρωποι.

Αναβάθμιση στο ύφος των απαντήσεων

Η σημαντικότερη αλλαγή στο GPT-5.3 Instant αφορά τον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο διατυπώνει τις απαντήσεις του. Η OpenAI επιδιώκει να περιορίσει αυτό που συχνά περιγράφεται ως «cringe» ύφος, δηλαδή υπερβολικά ενθουσιώδεις ή αφύσικες διατυπώσεις που δεν θυμίζουν φυσικό διάλογο.

Με τη νέα έκδοση, το ChatGPT προσπαθεί να είναι πιο συνοπτικό, άμεσο και ουδέτερο, μειώνοντας την τάση για υπερβολικές εκφράσεις ή περιττές επισημάνσεις. Η αλλαγή αυτή προέρχεται από εκτεταμένο feedback χρηστών που ζητούσαν πιο φυσικές απαντήσεις.

Τι αλλάζει στο ChatGPT

Σύμφωνα με την OpenAI, το GPT-5.3 Instant φέρνει μια σειρά από βελτιώσεις που επηρεάζουν την καθημερινή χρήση:

Οι απαντήσεις είναι πιο σύντομες και λιγότερο επαναλαμβανόμενες, με μεγαλύτερη έμφαση στην ουσία της πληροφορίας. Παράλληλα, το μοντέλο αποφεύγει πιο συχνά εκφράσεις που μπορεί να ακούγονται υπερβολικές ή τεχνητές.

Η αναβάθμιση επηρεάζει επίσης τη δομή των απαντήσεων, με στόχο να είναι πιο εύκολα κατανοητές και να μοιάζουν περισσότερο με ανθρώπινη επικοινωνία.

Σταδιακή διάθεση στους χρήστες

Το GPT-5.3 Instant έχει ήδη αρχίσει να διατίθεται στο ChatGPT και αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερους χρήστες μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η OpenAI συνεχίζει να ενημερώνει τα μοντέλα της με μικρότερες αλλά συχνές αναβαθμίσεις, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης και στην προσαρμογή της συμπεριφοράς των μοντέλων με βάση το feedback των χρηστών.

Πηγή: techblog.gr