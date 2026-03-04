Εκτακτες οδηγίες: Στις 7 μ.μ. έρχεται SMS σε όλα τα κινητά – Τα 5 μέτρα που ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου

Σε προληπτικά μέτρα και οδηγίες προς τους πολίτες με στόχο την προστασία τους, αναφέρθηκε το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Τύπου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

Πρώτον, σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο που βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζοί και με ψυχραιμία.

Δεύτερον, αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

Τρίτον, εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώο.

Τέταρτον, σε υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Πέμπτο, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους είτε πεζοί είτε με όχημα.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων, SMS, για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέτρα που έχω, ήδη, αναφέρει.

Σήμερα, γύρω στις 7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφαλείας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο κινητής τηλεφωνίας, δοκιμαστικού μηνύματος».