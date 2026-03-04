Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣε κινητοποίηση οι Αρχές - Απογειώθηκαν τα F-16, τέθηκαν σε λειτουργία όλα τα πρωτόκολλα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Απογειώθηκαν τα F-16, τέθηκαν σε λειτουργία όλα τα πρωτόκολλα

 04.03.2026 - 11:09
Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Απογειώθηκαν τα F-16, τέθηκαν σε λειτουργία όλα τα πρωτόκολλα

Κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημοκρατίας αλλά και συναγερμό στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία την Τετάρτη το πρωί μετά τον εντοπισμό πλησίον του Λιβάνου άγνωστου ύποπτου αντικειμένου με κατεύθυνση την Κύπρο. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές πηγές, έχουν τεθεί σε λειτουργία όλα τα απαραίτητα κυβερνητικά πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται ακόμη και σε περίπτωση υπόνοιας ύπαρξης ύποπτης απειλής. Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη F-16, ενώ έκλεισε τμήμα του FIR Λευκωσίας για σκοπούς αναχαίτισης και διερεύνησης του αγνώστου αντικειμένου

Συναγερμός σήμανε, εξάλλου, γύρω στις 9:30 το πρωί στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία. Το προσωπικό της πρεσβείας οδηγήθηκε προληπτικά στο υπόγειο και ενεργοποιήθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας. 

Ο συναγερμός στην πρεσβεία έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά του, αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε παρακείμενο αγγλόγλωσσο νηπιαγωγείο, όπου φοιτούν παιδιά εργαζομένων της πρεσβείας, ενεργοποιήθηκαν επίσης τα προβλεπόμενα μέτρα, με τα παιδιά να οδηγούνται σε καταφύγιο για προληπτικούς λόγους.

Εξάλλου, η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 9:30 το πρωί, αναβλήθηκε για τις 16:00, ενώ στις 12:00 συγκλήθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση ως προς τη φύση του άγνωστου αντικειμένου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Στέλιος Ιωσήφ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Φωτογραφία
Αναγκαστική επιστροφή πτήσης προς Λάρνακα πίσω στην Αθήνα – Τι συνέβη
ΒΙΝΤΕΟ: Πύρινη νύχτα πάνω από τη Λεμεσό – Αναχαιτίσεις drones στον oρίζοντα – Μαρτυρίες για «επιχείρηση» στα ανοιχτά
iPhone 17e και iPad Air M4: Πότε αρχίζουν οι προπαραγγελίες και πότε κυκλοφορούν επίσημα στην Κύπρο - Δείτε τιμές
Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Απογειώθηκαν τα F-16, τέθηκαν σε λειτουργία όλα τα πρωτόκολλα
VIDEO: Γνωστή Κύπρια ηθοποιός αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

AEGEAN: Ακυρώθηκαν νέες πτήσεις προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

 04.03.2026 - 10:50
Επόμενο άρθρο

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα» - Δείτε την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων

 04.03.2026 - 11:10
LIVE: Αναβλήθηκε το Υπουργικό - Συνέρχεται στις 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Ανοιχτός ο εναέριος χώρος της Κύπρου

LIVE: Αναβλήθηκε το Υπουργικό - Συνέρχεται στις 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Ανοιχτός ο εναέριος χώρος της Κύπρου

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Αναβλήθηκε το Υπουργικό - Συνέρχεται στις 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Ανοιχτός ο εναέριος χώρος της Κύπρου

LIVE: Αναβλήθηκε το Υπουργικό - Συνέρχεται στις 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Ανοιχτός ο εναέριος χώρος της Κύπρου

  •  04.03.2026 - 06:27
Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου

Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου

  •  04.03.2026 - 10:19
Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Απογειώθηκαν τα F-16, τέθηκαν σε λειτουργία όλα τα πρωτόκολλα

Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Απογειώθηκαν τα F-16, τέθηκαν σε λειτουργία όλα τα πρωτόκολλα

  •  04.03.2026 - 11:09
Γ. Αντωνίου: «Η οικονομία μας παραμένει ισχυρή. Έχουμε αντοχές για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση» - Ασφαλής η Κύπρος τη δεδομένη στιγμή

Γ. Αντωνίου: «Η οικονομία μας παραμένει ισχυρή. Έχουμε αντοχές για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση» - Ασφαλής η Κύπρος τη δεδομένη στιγμή

  •  04.03.2026 - 09:36
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα» - Δείτε την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα» - Δείτε την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων

  •  04.03.2026 - 11:10
Αναγκαστική επιστροφή πτήσης προς Λάρνακα πίσω στην Αθήνα – Τι συνέβη

Αναγκαστική επιστροφή πτήσης προς Λάρνακα πίσω στην Αθήνα – Τι συνέβη

  •  04.03.2026 - 10:43
AEGEAN: Ακυρώθηκαν νέες πτήσεις προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

AEGEAN: Ακυρώθηκαν νέες πτήσεις προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

  •  04.03.2026 - 10:50
ΒΙΝΤΕΟ: Πύρινη νύχτα πάνω από τη Λεμεσό – Αναχαιτίσεις drones στον oρίζοντα – Μαρτυρίες για «επιχείρηση» στα ανοιχτά

ΒΙΝΤΕΟ: Πύρινη νύχτα πάνω από τη Λεμεσό – Αναχαιτίσεις drones στον oρίζοντα – Μαρτυρίες για «επιχείρηση» στα ανοιχτά

  •  04.03.2026 - 09:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα