Πέθανε ο Στέλιος Ιωσήφ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Φωτογραφία

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Λυκαβητό στις 14:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές στο Σύνδεσμο «Μικροί Ήρωες» και για τις άπορες οικογένειες της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.