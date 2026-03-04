Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Πύρινη νύχτα πάνω από τη Λεμεσό – Αναχαιτίσεις drones στον oρίζοντα – Μαρτυρίες για «επιχείρηση» στα ανοιχτά

 04.03.2026 - 09:23
ΒΙΝΤΕΟ: Πύρινη νύχτα πάνω από τη Λεμεσό – Αναχαιτίσεις drones στον oρίζοντα – Μαρτυρίες για «επιχείρηση» στα ανοιχτά

Ανησυχία προκάλεσαν στους κάτοικους της Λεμεσού το βράδυ της Τρίτης φωτεινά αντικείμενα –που παραπέμπουν σε drones ή βλήματα– που έκαναν την εμφάνισή τους πάνω από τη θαλάσσια περιοχή της πόλης λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Βίντεο που δημοσίευσαν δεκάδες χρήστες στο Facebook δείχνουν μια εικόνα που παραπέμπει σε πολεμική επιχείρηση αναχαίτισης. Κάτοικοι της Λεμεσού ανέφεραν σταθερά κινούμενα φώτα στον ορίζοντα, τα οποία ακολουθήθηκαν από αιφνίδιες λάμψεις και σύννεφα καπνού που παρέμειναν ορατά για αρκετή ώρα. «Ήταν σαν να βλέπαμε αναχαίτιση σε ζωντανή μετάδοση».

​Οι αρχές τηρούν στάση αναμονής, χωρίς να επιβεβαιώνεται κάποιο περιστατικό το βράδυ της Τρίτης με τους πολίτες να καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμίας και να αποφεύγουν τη διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν πανικό.

LIVE: Έφτασαν στην Κύπρο οι φρεγάτες από την Ελλάδα - Οδηγία από ΗΠΑ για αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού

LIVE: Έφτασαν στην Κύπρο οι φρεγάτες από την Ελλάδα - Οδηγία από ΗΠΑ για αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού

Στη δίνη του πολέμου βυθίζεται η Μέση Ανατολή, εγείροντας φόβους ότι η σύρραξη θα ξεφύγει σε περιφερειακό πόλεμο, με απρόβλεπτες διαστάσεις για τη σταθερότητα ορισμένων κρατών και τη διεθνή οικονομία. Το Ιράν έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προαναγγέλλει αντίποινα «θα ανταποδώσουμε σύντομα με νέο κύμα χτυπημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

