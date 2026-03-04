ΒΙΝΤΕΟ: Πύρινη νύχτα πάνω από τη Λεμεσό – Αναχαιτίσεις drones στον oρίζοντα – Μαρτυρίες για «επιχείρηση» στα ανοιχτά

Βίντεο που δημοσίευσαν δεκάδες χρήστες στο Facebook δείχνουν μια εικόνα που παραπέμπει σε πολεμική επιχείρηση αναχαίτισης. Κάτοικοι της Λεμεσού ανέφεραν σταθερά κινούμενα φώτα στον ορίζοντα, τα οποία ακολουθήθηκαν από αιφνίδιες λάμψεις και σύννεφα καπνού που παρέμειναν ορατά για αρκετή ώρα. «Ήταν σαν να βλέπαμε αναχαίτιση σε ζωντανή μετάδοση».

​Οι αρχές τηρούν στάση αναμονής, χωρίς να επιβεβαιώνεται κάποιο περιστατικό το βράδυ της Τρίτης με τους πολίτες να καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμίας και να αποφεύγουν τη διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν πανικό.