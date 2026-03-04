Γ. Αντωνίου: «Η οικονομία μας παραμένει ισχυρή. Έχουμε αντοχές για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση» - Ασφαλής η Κύπρος τη δεδομένη στιγμή

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο κρατικό κανάλι, τόνισε πως «το μείζον για εμάς αυτή τη στιγμή είναι να προστατεύσουμε τον πληθυσμό και τις υποδομές. Και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε βοήθεια για να ενισχύσουμε την άμυνα μας σε αυτήν την κρίσιμη χρονική συγκυρία».

Υπογράμμισε επίσης πως «δεν υπάρχει επιθετική διάταξη, είναι αμυντική διάταξη, διότι θεωρούμε ότι υφίστανται την δυνητικοί κίνδυνοι για την χώρα μας».

Όσον αφορά το επίπεδο συναγερμού και επικινδυνότητας σχολίασε πως «μετά το συμβάν της Κυριακής, σημαίνει ότι υφίσταται ένα κενό και στον χώρο των Βάσεων, σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό αυτών των ιπτάμενων αντικειμένων και ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να ζητηθεί ενίσχυση, ειδικά σε ότι αφορά αυτόν το σημείο. Διότι για να πέσει ένα drone στο Ακρωτήρι που έχει αυξημένα συστήματα ασφαλείας, σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για αναβάθμιση αυτών των μέτρων ασφαλείας. Τώρα, σε ότι αφορά τον βαθμό στον οποίο είμαστε σε ετοιμότητα, υπάρχει αναβαθμισμένη επιτήρηση σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο οι υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς εάν κάναμε κάποια διαβήματα προς το Ιράν, απάντησε πως «διαβήματα γίνονται δια της διπλωματικής οδού. Αυτή τη στιγμή στο Ιράν υπάρχει ένα ιδιότυπο κενό εξουσίας, μετά την δολοφονία του αρχηγού τους. Το πρόβλημα δεν είναι το κράτος του Ιράν αυτό καθαυτόν. Δεν έχουμε επίθεση από το κράτος του Ιράν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε διάφορες ομάδες που δρουν εξ ονόματος του. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μας.

«Εξέδωσε και ανακοίνωση χθες η Ιρανική Πρεσβεία ότι δεν έχει πρόβλημα εναντίον οποιουδήποτε με την οποία προσπαθούν να μεταφέρουν το αφήγημά τους στον έξω κόσμο. Αλλά επίκεται μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Άρα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Δυνάμεις είτε που ελέγχονται από δυνάμεις του Ιράν είτε που δρουν εξ ονόματος των Ιρανών είτε εξ ονόματος ευρύτερα του αραβικού κόσμου και λοιπά μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα με έναν καθεστώς αυτοδικίας και να έχουμε οποιαδήποτε ζητήματα».

Οι εκτιμήσεις για τη διάρκεια του πολέμου και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις

«Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια επιχείρηση τριών μέχρι τεσσάρων εβδομάδων. Όμως το βάθος των συνεπειών είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει. Εξαρτάται κατά τη διάρκεια αυτών των στρατιωτικών επιχειρήσεων ποιες ενδεχομένως θα είναι οι αντιδράσεις είτε από πλευράς Ιράν είτε από οποιοσδήποτε άλλους. Όχι κατά ανάγκη εναντίον των Βάσεων ή μέρους της επικράτειας της Κύπρου αλλά ευρύτερα. Εάν δημιουργηθεί ένα πολεμικό σκηνικό στην περιοχή μας που θα μας καταστήσει έναν προορισμό με δυνητικό κίνδυνο είτε γιατί μπορεί να πλήξει οποιοσδήποτε άλλες χώρες από τις τουριστικές μας αγορές για παράδειγμα, είτε γιατί μπορεί να έχουμε ανατιμήσεις στα καύσιμα και ως εκ τούτου θα έχουμε αλυσιδωτές ανατιμήσεις στις υπηρεσίες, στα αγαθά και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε ένα σκηνικό μπροστά μας ευμετάβλητο, πολυσύνθετο. Οι δικές μας εκτιμήσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυπριακή οικονομία έχει τις αντοχές να ανταπεξέλθει, όμως όλα θα εξαρτηθούν από το εύρος αυτών των επιχειρήσεων και από το χρονικό βάθος που θα έχει όλη αυτή η αναστάτωση που θα προκληθεί στην περιοχή».

Ασφαλής η Κύπρος

«Αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος, είναι ασφαλής. Η Δημοκρατία οφείλει ενόψει αυτού του σκηνικού και μετά το δεδομένο του περιστατικού της Κυριακής, η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος, έκρινε ότι οφείλουν να πάρουν αυξημένα μέτρα για προστασία του πληθυσμού και για προστασία των υποδομών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί στόχο δυνητικών επιθέσεων. Αυτό που κάνουμε είναι αμιγώς προληπτικό. Δεν έχουμε ούτε ενδείξεις, ούτε πληροφορίες, ούτε οτιδήποτε άλλο που να μας ανησυχεί ότι εμείς θα είμαστε στόχος. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε σε σημείο που να προκαλούμε πανικό. Η ζωή μας θα συνεχιστεί. Οφείλουμε όμως να έχουμε όλοι μια αυξημένη επιτήρηση, ο καθένας όπου κινείται, διότι κάτι που μας ανησυχεί είναι ότι ενδεχομένως κάποιοι άτομα μεμονωμένα να επιχειρήσουν οτιδήποτε».

Πρόσθεσε «να σας πω έναν λόγο για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι η Κύπρος είναι ασφαλής προορισμός. Η Κύπρος χρησιμοποιείται από τις πλείστες δυνάμεις του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, ως διαμετακομιστικός σταθμός για ασφαλή απομάκρυνση των υπηκόων τους»

«Σήμερα θα γίνει αξιολόγηση των ενδεχόμενων οικονομικών επιπτώσεων στο Υπουργικό. Εξ όσων γνωρίζω θα κάνει μια ενημέρωση για την κατάσταση υπουργός Οικονομικών. Επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα τόσο το υπουργείο Οικονομικών όσο και η Κεντρική Τράπεζα. Η οικονομία μας παραμένει ισχυρή και ανθεκτική και έχουμε αντοχές για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση. Θα τη διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο», κατέληξε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα