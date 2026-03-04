Themasports lifenewscy
Axios: Το τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου που άλλαξε τη Μέση Ανατολή

 04.03.2026 - 09:00
Axios: Το τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου που άλλαξε τη Μέση Ανατολή

Μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ, στις 23 Φεβρουαρίου, φέρεται να αποτέλεσε την καθοριστική στιγμή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται πηγές με γνώση της συνομιλίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας για να τον ενημερώσει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επρόκειτο να συναντηθεί στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου με ανώτερους συμβούλους του. Η πληροφορία αυτή δημιουργούσε – σύμφωνα με την ισραηλινή εκτίμηση – τη δυνατότητα να πληγούν όλοι μαζί, σε ένα και μόνο χτύπημα.

Το δημοσίευμα του Axios χαρακτηρίζει τη συνομιλία της 23ης Φεβρουαρίου ως «το τηλεφώνημα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή» και αναφέρει ότι ο Τραμπ έδωσε εντολή στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ να εξετάσει τα στοιχεία που είχαν προέλθει από την ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Η CIA φέρεται να επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των πληροφοριών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται ο ιστότοπος αναφέρουν ότι, ενώ προχωρούσαν οι προετοιμασίες για πιθανό πλήγμα, ο Τραμπ πήρε τη «συνειδητή απόφαση» να μην αναφερθεί εκτενώς στο Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, την επόμενη ημέρα μετά το τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου. Η ανησυχία ήταν ότι ο Χαμενεΐ θα μπορούσε να κρυφτεί και να διαφύγει εάν αντιλαμβανόταν ότι επίκειται επίθεση.

Μέχρι την Πέμπτη - την ίδια ημέρα που απεσταλμένοι του Τραμπ συναντήθηκαν στη Γενεύη με Ιρανούς διαπραγματευτές – η CIA είχε πλέον οριστικά «επιβεβαιώσει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρίσκονταν μαζί και ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί η ευκαιρία», όπως ανέφερε πηγή στον ιστότοπο.

Μετά τη συνάντηση στη Γενεύη, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά. «Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να προχωρήσετε με τη διπλωματία, θα πιέσουμε και θα αγωνιστούμε για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας έδειξαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια συμφωνία με την οποία θα είστε ικανοποιημένος» φέρεται να του είπαν, σύμφωνα με το Axios.

Την επόμενη ημέρα, αφού έκρινε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν απέδιδαν και ότι οι πληροφορίες για τον Χαμενεΐ ήταν αξιόπιστες, ο Τραμπ φέρεται να έδωσε τελικά την εντολή για το πλήγμα.

Το Axios επικαλείται επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος υποστηρίζει ότι αρχικά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδίαζαν το χτύπημα για τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου, προκειμένου η αμερικανική κυβέρνηση να έχει χρόνο να καλλιεργήσει υποστήριξη στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου πίεσε να επισπευσθεί η επίθεση, προειδοποιώντας ότι Ιρανοί ηγέτες της αντιπολίτευσης που βρίσκονταν στην παρανομία κινδύνευαν να σκοτωθούν από το καθεστώς.

«Δεν προετοιμάσαμε το έδαφος (στην κοινή γνώμη) εκ των προτέρων όσο καλά θα μπορούσαμε, επειδή η ευκαιρία εμφανίστηκε πολύ γρήγορα», φέρεται να δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος στον ιστότοπο.

Με πληροφορίες από Axios, Times of Israel

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Στη δίνη του πολέμου βυθίζεται η Μέση Ανατολή, εγείροντας φόβους ότι η σύρραξη θα ξεφύγει σε περιφερειακό πόλεμο, με απρόβλεπτες διαστάσεις για τη σταθερότητα ορισμένων κρατών και τη διεθνή οικονομία. Το Ιράν έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προαναγγέλλει αντίποινα «θα ανταποδώσουμε σύντομα με νέο κύμα χτυπημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

