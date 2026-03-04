«Πράσινο φως» για τον επαναπατρισμό: Στον αέρα σήμερα οι πρώτες ναυλωμένες πτήσεις από τα Εμιράτα

Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στη ναύλωση εμπορικών πτήσεων, με τις πρώτες αναχωρήσεις να προγραμματίζονται για σήμερα μετά το μεσημέρι, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι συνθήκες ασφαλείας στον εναέριο χώρο της περιοχής θα το επιτρέψουν.

​Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 756 άτομα έχουν εγγραφεί στις ειδικές διαδικτυακές πλατφόρμες, εκφράζοντας την επιθυμία τους να επιστρέψουν στην Κύπρο. Ο κ. Γκότσης διευκρίνισε πως ο αριθμός αυτός ενδέχεται να μειωθεί ελαφρώς μετά τη διαδικασία τελικής διακρίβωσης, καθώς ανάμεσα στους εγγεγραμμένους υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Για την ολοκλήρωση της επιχείρησης εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, με σαφή προτεραιότητα σε ευάλωτες ομάδες και οικογένειες με μικρά παιδιά.

​Ο Εκπρόσωπος Τύπου απηύθυνε έκκληση για υπομονή, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως για τον συντονισμό της επιχείρησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις, όπως η πανδημία και παλαιότερες συρράξεις στην περιοχή, έχει ενισχύσει τα αντανακλαστικά των κρατικών αρχών, επιτρέποντας την ταχύτερη ενεργοποίηση των απαραίτητων πρωτοκόλλων.

​Όσον αφορά τα ζητήματα διαμονής και διατροφής των πολιτών μέχρι την αναχώρησή τους, ο κ. Γκότσης ανέφερε ότι υπήρξαν μεμονωμένες δυσκολίες λόγω της διαδικασίας καταβολής των εξόδων από τις τοπικές αρχές των Εμιράτων, ωστόσο το ζήτημα τυγχάνει διαχείρισης μέσω των κατά τόπους πρεσβειών. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να επαναπατριστούν καλούνται να βεβαιωθούν ότι έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα "Connect2CY" ή να επικοινωνήσουν άμεσα με το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς η ασφάλειά τους παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Δημοκρατίας.