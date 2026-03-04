Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα» - Δείτε την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων

 04.03.2026 - 11:10
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα» - Δείτε την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων

Τη Βουλή για τις εξελίξεις τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Κύπρο με ειδική αναφορά στην αμυντική υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα ενημερώνει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Αναβλήθηκε το Υπουργικό - Συνέρχεται στις 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Ανοιχτός ο εναέριος χώρος της Κύπρου

«Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή μας στον πόλεμο», τονίζουν από την κυβέρνηση, δείχνοντας έτσι και το πνεύμα της σημερινής τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη στην Ολομέλεια.

«Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Και αυτό δεν έγινε αυτόματα ούτε τυχαία. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες όπως η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και με αραβικές χώρες», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αφενός η χώρα μας δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αλλά από την άλλη στηρίζει αταλάντευτα την Κύπρο όταν τίθεται ζήτημα απειλής εναντίον της.

«Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο», υπογράμμισε χθες ο πρωθυπουργός κατά την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη και η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Κύπρο.

Δείτε live εικόνα

LIVE: Αναβλήθηκε το Υπουργικό - Συνέρχεται στις 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Ανοιχτός ο εναέριος χώρος της Κύπρου

LIVE: Αναβλήθηκε το Υπουργικό - Συνέρχεται στις 12:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Ανοιχτός ο εναέριος χώρος της Κύπρου

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

