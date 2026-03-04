Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα» - Δείτε την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων

«Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή μας στον πόλεμο», τονίζουν από την κυβέρνηση, δείχνοντας έτσι και το πνεύμα της σημερινής τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη στην Ολομέλεια.

«Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Και αυτό δεν έγινε αυτόματα ούτε τυχαία. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες όπως η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και με αραβικές χώρες», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αφενός η χώρα μας δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αλλά από την άλλη στηρίζει αταλάντευτα την Κύπρο όταν τίθεται ζήτημα απειλής εναντίον της.

«Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο», υπογράμμισε χθες ο πρωθυπουργός κατά την ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη και η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Κύπρο.

