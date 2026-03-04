Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση και στο Εφετείο η Χρυσή Αυγή, ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι

 04.03.2026 - 09:27
Ένοχοι όπως και πρωτόδικα κρίθηκαν σήμερα από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας οι 42 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ωστόσο, κάνεις τους, πλην των Ηλία Κασιδιάρη και Ιωάννη Λαγού, δεν βρέθηκε σήμερα στη δικαστική αίθουσα του Εφετείου για να ακούσει την τελική ετυμηγορία των δικαστών του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Η απόφαση του Εφετειου για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής εκφωνήθηκε έπειτα από μαραθώνια αποδεικτικη διαδικασίας που άρχισε τον Ιούνιο του 2022.

Τα μέλη του Εφετείου υιοθετήσουν την πρόταση που είχε κάνει τον περασμένο Δεκέμβριο η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου.

Να σημειωθεί ότι σήμερα οι μοναδικοί κρατούμενοι για την Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του μουσικού Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Συγκεκριμένα με την σημερινή απόφαση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα οι: Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

Για τη δολοφονία Παύλου Φύσσα ένοχος όπως και πρωτοδίκως για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του μουσικού κρίθηκε ο Γιώργος Ρούπακιας. Την ενοχή του αποφάσισε το δικαστήριο και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, για τα οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι οι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτικο, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Πλέον αναμένεται η απόφαση για τις ποινές.

