ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρος: Οι μισοί επιβάτες της πτήσης που επέστρεψε στην Αθήνα από την Λάρνακα, επέλεξαν να μην φύγουν ξανά

 04.03.2026 - 13:09
Κύπρος: Οι μισοί επιβάτες της πτήσης που επέστρεψε στην Αθήνα από την Λάρνακα, επέλεξαν να μην φύγουν ξανά

«Συναγερμός» σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον εναέριο χώρο της Κύπρου λόγω ενός ύποπτου αντικειμένου που οδήγησε σε αναγκαστική επιστροφή πτήσης της Aegean στην Αθήνα.

Το αεροσκάφος, που είχε προορισμό τη Λάρνακα, άρχισε να πραγματοποιεί κύκλους πάνω από τη μεγαλόνησο λίγο πριν την προγραμματισμένη προσγείωση, προτού λάβει τελικά εντολή να γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και προσγειώθηκε γύρω στις 10:50.

Παρά το γεγονός ότι η πτήση αναχώρησε εκ νέου μετά από καθυστέρηση, περίπου το μισό αεροπλάνο επέλεξε να μην επιβιβαστεί ξανά, υπό τον φόβο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Μια επιβάτιδα περιέγραψε τις στιγμές της αναστάτωσης στον αέρα, σημειώνοντας ότι ενώ ο πιλότος είχε ήδη ανακοινώσει την προσγείωση, το αεροπλάνο άρχισε ξαφνικά να κυκλώνει την περιοχή. «Μας έβγαλε ανακοίνωση ότι θα κάνουμε κάποιους κύκλους γιατί υπάρχει κάποιο στρατιωτικό συμβάν και θα μας ενημερώσει αν μπορούμε ή όχι να προσγειωθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μετά από ένα τέταρτο τους ανακοινώθηκε η επιστροφή στην Αθήνα χωρίς να τους εξηγηθεί ο ακριβής λόγος. Σύμφωνα με την ίδια, περίπου οι μισοί από τους συνεπιβάτες της αποφάσισαν να κατέβουν οριστικά στην Αθήνα.

«Πολύ επίφοβο, προτιμώ να μείνω εδώ πέρα»

Ένας άλλος ταξιδιώτης εξήγησε πως η απόφασή του να μην συνεχίσει το ταξίδι ήταν καθαρά θέμα ασφάλειας, καθώς θεωρεί την κατάσταση στην Κύπρο αυτή τη στιγμή εξαιρετικά επίφοβη και «risky». Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση δεύτερου επιβάτη, ο οποίος τόνισε πως μετά την οδηγία που έλαβαν στον αέρα ότι η προσγείωση είναι αδύνατη, προτίμησε να παραμείνει στην Ελλάδα. «Ήρθε μια οδηγία ότι δεν μπορούμε να προσγειωθούμε. Στο τέλος μας είπαν ότι θα γυρίσουμε πίσω ενώ κάναμε μια περιστροφή πάνω από την Κύπρο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως μετά από αυτή την εμπειρία προτιμά να μην ρισκάρει την επιστροφή του στη μεγαλόνησο.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου.

