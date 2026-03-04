Αυτό είναι το μυστικό για να μην χάνετε την ψυχραιμία σας

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Federal University of Goiás στη Βραζιλία και δημοσιεύτηκε στο Acta Psychologica, εξέτασε 40 υγιείς νέους ενήλικες και διαχώρισε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες με βάση την καρδιοαναπνευστική τους φυσική κατάσταση, εκείνους με άνω του μέσου όρου φυσική κατάσταση (AA) και εκείνους με κάτω του μέσου όρου (BA).

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν δύο διαφορετικές σειρές εικόνων: Μία με ουδέτερο περιεχόμενο και μία άλλη με δυσάρεστες εικόνες (όπως τραυματικές ή απειλητικές σκηνές), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν στρες και αρνητικά συναισθήματα.

Όλοι οι συμμετέχοντες κατέγραψαν αυξημένη ένταση μετά την προβολή των δυσάρεστων εικόνων, όμως υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Οι συμμετέχοντες με καλύτερη φυσική κατάσταση κατάφεραν να διατηρήσουν μεγαλύτερη ψυχραιμία και παρουσίασαν σημαντικά μικρότερη αύξηση στα επίπεδα άγχους και θυμού σε σύγκριση με όσους είχαν χαμηλότερη φυσική κατάσταση.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με κάτω του μέσου όρου φυσική κατάσταση αντιμετώπισαν πολύ μεγαλύτερη αύξηση του άγχους όταν εκτέθηκαν στις στρεσογόνες εικόνες, με τον κίνδυνο να αυξάνεται έως και κατά 775% η πιθανότητα το άγχος τους να εκτοξευθεί από μέτρια σε υψηλά επίπεδα.

Τι δείχνει η έρευνα για την αντιμετώπιση του στρες

Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η φυσική κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο το σώμα αλλά και την ψυχολογική αντίδραση σε πιεστικές καταστάσεις. Οι ερευνητές εξηγούν ότι η καλύτερη καρδιοαναπνευστική λειτουργία μπορεί να βοηθά στον καλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αρνητικά ερεθίσματα.

Αυτό μπορεί να έχει πρακτικές επιπτώσεις: Ένα άτομο με καλύτερη φυσική κατάσταση φαίνεται να έχει «ψυχικό απόθεμα» για να διαχειριστεί καλύτερα καθημερινές πηγές άγχους, όπως δύσκολες καταστάσεις εργασίας ή απρόβλεπτες προκλήσεις.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η σωματική άσκηση μπορεί να αποτελέσει έναν μη φαρμακευτικό τρόπο ενίσχυσης της συναισθηματικής ανθεκτικότητας, κάτι που είναι σημαντικό για την πνευματική και σωματική ευεξία σε έναν κόσμο γεμάτο στρες.