Βουλευτικές εκλογές 2026: Μέχρι πότε μπορείτε να εγγραφείτε στον εκλογικό κατάλογο

Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο είναι η 2α Απριλίου 2026 . Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο. Ως εκ τούτου, καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν, επίσης, οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών, νοουμένου ότι η αίτηση για εγγραφή θα υποβληθεί στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνιαίας αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου πριν τις Εκλογές, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2026. Επιπρόσθετα, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Για τις ηλικίες μέχρι 25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των Εκλογών, στη διεύθυνση elections.gov.cy.

Οι έντυπες αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα πιο πάνω σημεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ιστοσελίδα των Εκλογών.