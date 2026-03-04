Αναγκαστική επιστροφή πτήσης προς Λάρνακα πίσω στην Αθήνα – Τι συνέβη

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, αρχικά ανακοινώθηκε καθυστέρηση και στη συνέχεια οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι η πτήση θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Από το πρωί καταγράφονται μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις στις πτήσεις που προορίζονται για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στον κυπριακό εναέριο χώρο.

Όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ, ο πιλότος ενημερώθηκε ότι υπάρχει εναέρια άσκηση και θα χρειαστεί να περιμένει για λίγο μέχρι να προσγειωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα ενώ η πτήση θα γίνει κανονικά μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν εντός της ημέρας.

Προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» η πτήση 902 της AEGEAN από Λάρνακα

Προσγειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση (902) της AEGEAN , που επέστρεψε από τη Λάρνακα, λόγω προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της AEGEAN γίνεται ανεφοδιασμός του αεροσκάφους και η συγκεκριμένη πτήση αναμένεται να αναχωρήσει και πάλι για την Λάρνακα στις 11:45.

Πηγές: ΚΥΠΕ/Ελεύθερος ΤΥΠΟΣ