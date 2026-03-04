Themasports lifenewscy
Λουκάς Φουρλάς για χτύπημα drone στο Ακρωτήρι: «Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες και συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκάς Φουρλάς για χτύπημα drone στο Ακρωτήρι: «Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες και συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση»

 04.03.2026 - 10:03
Λουκάς Φουρλάς για χτύπημα drone στο Ακρωτήρι: «Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες και συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση»

Μετά από άμεση παρέμβαση του Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ & ΕΛΚ και Μόνιμου Εισηγητή για τις σχέσεις ΕΕ – Ιράν, Λουκά Φουρλά, έγινε αποδεκτό το αίτημα για εγγραφή προς συζήτηση στην ερχόμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του θέματος των σοβαρών και ανησυχητικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά το κτύπημα με drone κατά της Βρετανικής Βάσης Ακρωτηρίου.

Η αποδοχή του αιτήματος είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και άμεσης πολιτικής παρέμβασης, με στόχο να τεθεί ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια κράτους - μέλους και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Οι πρόσφατες επιθέσεις και απειλές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και δημιουργούν συνθήκες αστάθειας.

Η Κύπρος, δήλωσε ο κ. Φουρλάς, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παράπλευρη απώλεια ευρύτερων συγκρούσεων.

«Οποιαδήποτε απειλή ή επίθεση που αγγίζει το έδαφος της Κύπρου αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.  Δεν θα επιτρέψουμε να υποβαθμιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης. Η άμεση συζήτηση στην Ολομέλεια είναι απαραίτητη ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερωθεί πλήρως και να απαιτήσει συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα αντίδρασης. Η Ευρώπη έχει χρέος να σταθεί δίπλα μας με ουσιαστικά αποτελέσματα.»

Άμεση αντίδραση υπήρξε και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το οποίο με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι καταδικάζει τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις με drones που στρέφονται κατά της Κύπρου.

«Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες και συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση που ενέχει τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της Ανατολικής Μεσογείου.

Η στοχοποίηση υποδομών στο έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ, ιδίως σε άμεση γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές και διεθνείς αερολιμένες, θέτει ζωές σε κίνδυνο και απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Η Ομάδα του ΕΛΚ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κυπριακή Δημοκρατία και επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη στήριξή της. Η ασφάλεια, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές και η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται ενωμένη στην υπεράσπιση των κρατών-μελών της.»

Παράλληλα, καλεί το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει άμεσα τις απρόκλητες επιθέσεις που το μόνο που μπορούν να προκαλέσουν είναι περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

VIDEO: Γνωστή Κύπρια ηθοποιός αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 04.03.2026 - 09:56
Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου

 04.03.2026 - 10:19
