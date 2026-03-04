Απίστευτο κι όμως κυπριακό: Μπήκε μέσα στο πάρκο για… ψώνια ενώ είχε διαθέσιμο πάρκινγκ - Η φωτογραφία που «άναψε» συζήτηση

Σύμφωνα με φωτογραφία που αναρτήθηκε στην ομάδα «Ο Γάρος της Ημέρας», όχημα φέρεται να εισήλθε εντός του πάρκου και να στάθμευσε στον χώρο, την ώρα που ο οργανωμένος χώρος στάθμευσης που βρίσκεται ακριβώς απέναντι ήταν μισογεμάτος.

Η εικόνα δείχνει το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε σημείο που δεν προορίζεται για στάθμευση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμό για την τήρηση των βασικών κανόνων σεβασμού των δημόσιων χώρων.

Δείτε την φωτογραφία που έγινε viral: