ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια

 05.03.2026 - 14:01
ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια

Ανακοίνωσε και επίσημα το ΑΛΜΑ την συνεργασία μεμ την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το ΑΛΜΑ και η ανεξάρτητη Βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου ενώνουν δυνάμεις ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026

Το ΑΛΜΑ με χαρά ανακοινώνει τη συνεργασία του με την ανεξάρτητη Βουλευτή Λευκωσίας, κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.

Η συνεργασία αυτή επισημοποιείται μετά τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη που συγκάλεσε η ίδια, παρουσία και του επικεφαλής του Κινήματος Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατά την οποία παρουσιάστηκε το πλαίσιο και οι βασικοί άξονες της συμπόρευσης.

Η κάθοδος της κ. Χαραλαμπίδου στο ψηφοδέλτιο του «Άλματος» σηματοδοτεί μια πολιτική επιλογή ευθύνης και προοπτικής. Σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων από την κοινωνία, ενώνουμε δυνάμεις με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρής, καθαρής και αποτελεσματικής φωνής στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μιας φωνής που θα υπερασπίζει το κοινό καλό, θα υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και τις πραγματικές τους ανάγκες, και θα έχει στόχο την αναθέσμιση της Κύπρου. Η χώρα έχει ανάγκη από ριζοσπαστικές τομές και έντιμες φωνές.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έχει διαχρονικά ταυτιστεί με την υπεράσπιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της δικαιοσύνης στο δημόσιο βίο. Υπήρξε ακούραστη και δημοφιλής βουλευτής, πολεμώντας ασυμβίβαστα τη διαφθορά, προωθώντας σθεναρά τη θεσμική λογική, και υπηρετώντας με αξιοζήλευτή ενέργεια και προσήλωση το δημόσιο συμφέρον. Η κοινή μας πορεία στηρίζεται σε σαφείς προγραμματικούς άξονες και κοινές αξίες:

Αξιοπρέπεια – Λογοδοσία – Μεταρρύθμιση - Ανάπτυξη.

Το ΑΛΜΑ καλωσορίζει θερμά την Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε αυτή τη νέα συλλογική προσπάθεια, με τη δέσμευση ότι η συνεργασία αυτή θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες και απτά αποτελέσματα για την κοινωνία.

Η κοινωνία απαιτεί συνέπεια, αξιοπιστία και πράξεις. Σε αυτή την απαίτηση απαντούμε με ευθύνη και αποφασιστικότητα.

Μπροστά. Με τόλμη και σχέδιο, ν’ αλλάξουμε την Κύπρο

