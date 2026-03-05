Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

 05.03.2026 - 18:52
Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

Σε ακύρωση επιπλέον πτήσεων προχωρά η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ο αερομεταφορέας ενημερώνει για ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι

Συγκεκριμένα οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026.

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026.

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την Aegean ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επιπλέον η αεροπορική εταιρεία ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 19 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Αναλυτικά οι πτήσεις που ακυρώνονται:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο
Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες
Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία
Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
Σου αρέσει η ταχινόπιτα; O σεφ Σταυρής Γεωργίου δίνει την πιο πετυχημένη συνταγή για να την ετοιμάσεις στο σπίτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοβαρές αποκαλύψεις για την Αρχή Ηλεκτρισμού στη Βουλή - Στοιχεία αισχροκέρδειας - Όλα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής

 05.03.2026 - 18:35
Επόμενο άρθρο

Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες

 05.03.2026 - 19:16
LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Ο Τραμπ θέλει εμπλοκή στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Ο Τραμπ θέλει εμπλοκή στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν

​Με τον πόλεμο να μαίνεται για έκτη μέρα και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ να σφυροκοπούν αδιάκοπα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, η Τεχεράνη απαντά με κτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, οδηγώντας την περιοχή σε ολική ανάφλεξη. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συντονίζει κινήσεις με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία, εστιάζοντας στην προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της κρίσης, στέλνοντας παράλληλα από την Κύπρο επιτακτικό μήνυμα για άμεση διπλωματική επίλυση. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Ο Τραμπ θέλει εμπλοκή στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Ο Τραμπ θέλει εμπλοκή στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν

  •  05.03.2026 - 06:24
Την Παρασκευή αναμένονται στην Κύπρο τα δύο βρετανικά ελικόπτερα - «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιδιώκει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή»

Την Παρασκευή αναμένονται στην Κύπρο τα δύο βρετανικά ελικόπτερα - «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιδιώκει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή»

  •  05.03.2026 - 17:52
«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες

«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες

  •  05.03.2026 - 17:00
Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες

Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες

  •  05.03.2026 - 19:16
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  05.03.2026 - 19:34
Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία

Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία

  •  05.03.2026 - 17:42
Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

  •  05.03.2026 - 18:52
Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

  •  05.03.2026 - 15:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα