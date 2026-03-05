Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο

Συγκεκριμένα, από τις 21:00 έως τις 23:00, θα κλείσει η κατεύθυνση προς Αγία Νάπα, μεταξύ των εξόδων Ορμήδειας και Ξυλοφάγου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου.