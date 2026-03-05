Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο

 05.03.2026 - 19:34
Σε κλείσιμο τμήματος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας, στην περιοχή του Ξυλοφάγου, θα προχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης, 5 Μαρτίου 2026, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, προκειμένου να διεξαχθεί αναπαράσταση θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, από τις 21:00 έως τις 23:00, θα κλείσει η κατεύθυνση προς Αγία Νάπα, μεταξύ των εξόδων Ορμήδειας και Ξυλοφάγου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου.

