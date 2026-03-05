Αυτό είναι το νέο MacBook - Πανίσχυρο και... οικονομικό - Δείτε χαρακτηριστικά και τιμή

Η συσκευή συνδυάζει αλουμινένια κατασκευή, νέα χρώματα και το chip A18 Pro, ενώ αποτελεί το πιο οικονομικό MacBook που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία, από 699 ευρώ στην Κύπρο.

Στο παρόν στάδιο είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Το MacBook Neo απευθύνεται σε καθημερινή χρήση, φοιτητές και νέους χρήστες του macOS, προσφέροντας βασικές δυνατότητες Mac σε χαμηλότερη τιμή.

Σχεδίαση από αλουμίνιο και νέα χρώματα

Το νέο MacBook Neo υιοθετεί τον γνώριμο σχεδιασμό της Apple με ανθεκτικό αλουμινένιο περίβλημα. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική, προσφέροντας τη συσκευή σε τέσσερις αποχρώσεις: blush, indigo, silver και citrus.

Η σχεδίαση παραμένει λεπτή και ελαφριά, διατηρώντας τη χαρακτηριστική εμφάνιση των σύγχρονων MacBook και στοχεύοντας σε φορητότητα για καθημερινή χρήση.

Οθόνη Liquid Retina 13 ιντσών

Το MacBook Neo διαθέτει οθόνη Liquid Retina 13 ιντσών με ανάλυση 2408 × 1506 pixels, υψηλή ευκρίνεια και υποστήριξη για ένα δισεκατομμύριο χρώματα.

Η φωτεινότητα φτάνει τα 500 nits, ενώ η συνολική εμπειρία προβολής σχεδιάστηκε για καθαρή εικόνα σε εργασία, περιήγηση και κατανάλωση περιεχομένου.

Απόδοση με chip A18 Pro

Η Apple εξοπλίζει το MacBook Neo με το A18 Pro, το ίδιο chip που χρησιμοποιείται στα iPhone. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και κατανάλωση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα χαμηλότερο κόστος.

Το laptop συνοδεύεται από 8GB μνήμης και επιλογές αποθήκευσης 256GB ή 512GB.

Κάμερα, ήχος και βασικά χαρακτηριστικά

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

FaceTime HD κάμερα 1080p για βιντεοκλήσεις

Magic Keyboard και μεγάλο Multi-Touch trackpad

ηχεία με υποστήριξη Spatial Audio και Dolby Atmos

Η συσκευή προσφέρει αυτονομία έως 16 ώρες, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας ολόκληρης ημέρας χρήσης.

Συνδεσιμότητα

Το MacBook Neo διαθέτει βασικές επιλογές συνδεσιμότητας που περιλαμβάνουν:

δύο θύρες USB-C

υποδοχή ακουστικών 3.5 mm.

