Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτό είναι το νέο MacBook - Πανίσχυρο και... οικονομικό - Δείτε χαρακτηριστικά και τιμή
LIKE ONLINE

Αυτό είναι το νέο MacBook - Πανίσχυρο και... οικονομικό - Δείτε χαρακτηριστικά και τιμή

 05.03.2026 - 19:55
Αυτό είναι το νέο MacBook - Πανίσχυρο και... οικονομικό - Δείτε χαρακτηριστικά και τιμή

Η Apple ανακοίνωσε το MacBook Neo, ένα νέο laptop που σχεδιάστηκε για να κάνει το οικοσύστημα Mac πιο προσιτό σε ακόμη περισσότερους χρήστες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: iPhone 17e και iPad Air M4: Πότε αρχίζουν οι προπαραγγελίες και πότε κυκλοφορούν επίσημα στην Κύπρο - Δείτε τιμές

Η συσκευή συνδυάζει αλουμινένια κατασκευή, νέα χρώματα και το chip A18 Pro, ενώ αποτελεί το πιο οικονομικό MacBook που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία, από 699 ευρώ στην Κύπρο.

Στο παρόν στάδιο είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Το MacBook Neo απευθύνεται σε καθημερινή χρήση, φοιτητές και νέους χρήστες του macOS, προσφέροντας βασικές δυνατότητες Mac σε χαμηλότερη τιμή.

Σχεδίαση από αλουμίνιο και νέα χρώματα

Το νέο MacBook Neo υιοθετεί τον γνώριμο σχεδιασμό της Apple με ανθεκτικό αλουμινένιο περίβλημα. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική, προσφέροντας τη συσκευή σε τέσσερις αποχρώσεις: blush, indigo, silver και citrus.

Η σχεδίαση παραμένει λεπτή και ελαφριά, διατηρώντας τη χαρακτηριστική εμφάνιση των σύγχρονων MacBook και στοχεύοντας σε φορητότητα για καθημερινή χρήση.

Οθόνη Liquid Retina 13 ιντσών

Το MacBook Neo διαθέτει οθόνη Liquid Retina 13 ιντσών με ανάλυση 2408 × 1506 pixels, υψηλή ευκρίνεια και υποστήριξη για ένα δισεκατομμύριο χρώματα.

Η φωτεινότητα φτάνει τα 500 nits, ενώ η συνολική εμπειρία προβολής σχεδιάστηκε για καθαρή εικόνα σε εργασία, περιήγηση και κατανάλωση περιεχομένου.

Απόδοση με chip A18 Pro

Η Apple εξοπλίζει το MacBook Neo με το A18 Pro, το ίδιο chip που χρησιμοποιείται στα iPhone. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και κατανάλωση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα χαμηλότερο κόστος.

Το laptop συνοδεύεται από 8GB μνήμης και επιλογές αποθήκευσης 256GB ή 512GB.

Κάμερα, ήχος και βασικά χαρακτηριστικά

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

FaceTime HD κάμερα 1080p για βιντεοκλήσεις
Magic Keyboard και μεγάλο Multi-Touch trackpad
ηχεία με υποστήριξη Spatial Audio και Dolby Atmos

Η συσκευή προσφέρει αυτονομία έως 16 ώρες, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας ολόκληρης ημέρας χρήσης.

Συνδεσιμότητα

Το MacBook Neo διαθέτει βασικές επιλογές συνδεσιμότητας που περιλαμβάνουν:
δύο θύρες USB-C
υποδοχή ακουστικών 3.5 mm.

Πηγή: techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο
Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες
Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία
Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
Σου αρέσει η ταχινόπιτα; O σεφ Σταυρής Γεωργίου δίνει την πιο πετυχημένη συνταγή για να την ετοιμάσεις στο σπίτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο

 05.03.2026 - 19:34
LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Ο Τραμπ θέλει εμπλοκή στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Ο Τραμπ θέλει εμπλοκή στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν

​Με τον πόλεμο να μαίνεται για έκτη μέρα και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ να σφυροκοπούν αδιάκοπα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, η Τεχεράνη απαντά με κτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, οδηγώντας την περιοχή σε ολική ανάφλεξη. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συντονίζει κινήσεις με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία, εστιάζοντας στην προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της κρίσης, στέλνοντας παράλληλα από την Κύπρο επιτακτικό μήνυμα για άμεση διπλωματική επίλυση. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Ο Τραμπ θέλει εμπλοκή στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Ο Τραμπ θέλει εμπλοκή στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν

  •  05.03.2026 - 06:24
Σοβαρές αποκαλύψεις για την Αρχή Ηλεκτρισμού στη Βουλή - Στοιχεία αισχροκέρδειας - Όλα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής

Σοβαρές αποκαλύψεις για την Αρχή Ηλεκτρισμού στη Βουλή - Στοιχεία αισχροκέρδειας - Όλα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής

  •  05.03.2026 - 18:35
«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες

«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες

  •  05.03.2026 - 17:00
Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες

Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες

  •  05.03.2026 - 19:16
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει τμήμα του αυτοκινητοδρόμου για αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  05.03.2026 - 19:34
Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία

Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία

  •  05.03.2026 - 17:42
Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

  •  05.03.2026 - 18:52
Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

  •  05.03.2026 - 15:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα