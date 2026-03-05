Themasports lifenewscy
Britney Spears: Χειροπέδες στη διάσημη τραγουδίστρια - Τι συνέβη
LIFESTYLE

Britney Spears: Χειροπέδες στη διάσημη τραγουδίστρια - Τι συνέβη

 05.03.2026 - 21:31
Britney Spears: Χειροπέδες στη διάσημη τραγουδίστρια - Τι συνέβη

Η Britney Spears συνελήφθη στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με αρχεία σύλληψης από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ventura, όπως αποκαλύπτει το PEOPLE, η τραγουδίστρια τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου. Αφέθηκε ελεύθερη νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου.

Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση, αναφέροντας ότι η τραγουδίστρια συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI).

Η σύλληψη καταγράφηκε ως «cite and release», πράγμα που σημαίνει ότι της επιδόθηκε κλήση και αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Η Britney Spears αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο για το περιστατικό στις 4 Μαΐου.

 
 
 
Η τραγουδίστρια, της οποίας τα βίντεο στα social media έχουν συχνά προκαλέσει έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, φαίνεται επίσης να διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram λίγο μετά τη σύλληψη.

Η είδηση αυτή έρχεται έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στη ζωή της τραγουδίστριας. Το 2021 απαλλάχθηκε από την 13ετή δικαστική εποπτεία (conservatorship) που ίσχυε για εκείνη, έπειτα από απόφαση δικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Τον περασμένο μήνα έγινε, επίσης, γνωστό ότι πούλησε κομμάτια του μουσικού της καταλόγου, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσό της συμφωνίας.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγο καιρό πριν για τον ίδιο λόγο είχε συλληφθεί και ο Justin Timberlake, πρώην σύντροφος της Britney Spears. Εκείνος είχε αρχικά αρνηθεί τις κατηγορίες, αλλά παραδέχτηκε αργότερα ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι και τιμωρήθηκε με πρόστιμο, ενώ πρόσφατα ζήτησε οι δημοσιογράφοι και τα site να μην αναφέρονται σε αυτό το περιστατικό.

 

