Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες

 05.03.2026 - 17:00
«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες

Το κράτος προχωρεί για ένα «σύστημα μαζικής ενημέρωσης του πληθυσμού σε περιπτώσεις κρίσεων», το οποίο «θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου», ώστε να υπάρχει «ένα τελειοποιημένο σύστημα για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση», δήλωσε την Πέμπτη η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι

Σε δηλώσεις της την Πέμπτη έπειτα από συνάντηση με τον Πρόεδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, η κ. Παπά είπε πως «είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας», αν και όπως σημείωσε «υπάρχουν αδυναμίες».

Η κ. Παπά σημείωσε πως "έχουμε διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε», υπογραμμίζοντας πως η Πολιτική Άμυνα εργάζεται «μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας και της πρόληψης του πληθυσμού, χωρίς πανικό». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο».

Η κ. Παπά έκανε λόγο για προσπάθειες που καταβάλλονται, αναγνωρίζοντας ότι «υπάρχουν αδυναμίες», για να προσθέσει πως «προσπαθούμε με τη συνεργασία των διαφόρων κομμάτων και τη στήριξη του κράτους να ενισχυθούμε». Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι «είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες «να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν», σημειώνοντας ότι «το να είσαι ενημερός σημαίνει ότι αυξάνει την ανθεκτικότητά σου και μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο πιο αποτελεσματικά».

Αναφερόμενη στην ενημέρωση του πληθυσμού σε περιπτώσεις κρίσεων, η Διοικήτρια είπε ότι το κράτος προχωρεί για «το σύστημα μαζικής ενημέρωσης του πληθυσμού σε περιπτώσεις κρίσεων», το οποίο, όπως ανέφερε, «θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου», ώστε να υπάρχει «ένα τελειοποιημένο σύστημα για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Το SMS που άργησε να φτάσει: Τι πήγε στραβά με τη δοκιμή προειδοποίησης στους πολίτες

Για τη δοκιμαστική προσπάθεια των τελευταίων ημερών, ανέφερε ότι ήταν «μια πρόσθετη μέση λύση» με πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και με συνεργασία παρόχων κινητής τηλεφωνίας, προσθέτοντας ότι «υπήρξαν κάποιες αδυναμίες» και ότι σήμερα γίνεται «ανατροφοδότηση από το Υφυπουργείο για να δουν τις αδυναμίες και να δώσουν τις λύσεις που απαιτούνται».

Ερωτηθείσα για επανάληψη της διαδικασίας, απάντησε ότι «θα ξαναγίνει και σε επόμενες μέρες», προσθέτοντας ότι «αυτή είναι η πρόθεση».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες
Το ένα ζώδιο που από τώρα έως και το τέλος Απριλίου γνωρίζει μεγάλη τύχη
Απίστευτο video: Ο Κύπριος που τα έσπασε στο αεροδρόμιο το έκανε για να ταξιδέψει δωρεάν
Αφθώδης πυρετός: Το πλάνο των επόμενων βημάτων και η στήριξη στους κτηνοτρόφους
Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
Σου αρέσει η ταχινόπιτα; O σεφ Σταυρής Γεωργίου δίνει την πιο πετυχημένη συνταγή για να την ετοιμάσεις στο σπίτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σου αρέσει η ταχινόπιτα; O σεφ Σταυρής Γεωργίου δίνει την πιο πετυχημένη συνταγή για να την ετοιμάσεις στο σπίτι

 05.03.2026 - 16:43
LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι

​Με τον πόλεμο να μαίνεται για έκτη μέρα και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ να σφυροκοπούν αδιάκοπα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, η Τεχεράνη απαντά με κτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, οδηγώντας την περιοχή σε ολική ανάφλεξη. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συντονίζει κινήσεις με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία, εστιάζοντας στην προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της κρίσης, στέλνοντας παράλληλα από την Κύπρο επιτακτικό μήνυμα για άμεση διπλωματική επίλυση. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι

LIVE: Στάρμερ: «Θα γίνει χρήση των βάσεων μας μόνο σε περίπτωση άμυνας» - Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι

  •  05.03.2026 - 06:24
«Βγαίνει» μπροστά η Κυβέρνηση για περιστατικό στο Ακρωτήρι: «Ενεργοποιήθηκαν όλα τα μέτρα και όλα τα πρωτόκολλα»

«Βγαίνει» μπροστά η Κυβέρνηση για περιστατικό στο Ακρωτήρι: «Ενεργοποιήθηκαν όλα τα μέτρα και όλα τα πρωτόκολλα»

  •  05.03.2026 - 14:30
ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια

ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια

  •  05.03.2026 - 14:01
Αφθώδης πυρετός: Το πλάνο των επόμενων βημάτων και η στήριξη στους κτηνοτρόφους

Αφθώδης πυρετός: Το πλάνο των επόμενων βημάτων και η στήριξη στους κτηνοτρόφους

  •  05.03.2026 - 15:59
«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες

«Πρόσθετη μέση λύση» τα SMS - Παραδοχή Πολιτικής Άμυνας για αδυναμίες - Αναμένεται επανάληψη της διαδικασίας τις επόμενες μέρες

  •  05.03.2026 - 17:00
Εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Τουρκία: «Η Άγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες ως εγγυήτρια δύναμη»

Εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Τουρκία: «Η Άγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες ως εγγυήτρια δύναμη»

  •  05.03.2026 - 12:13
Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο – Η Κυριακή που θα πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

  •  05.03.2026 - 15:50
Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»

Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»

  •  05.03.2026 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα