Καναδός τουρίστας κατηγορείται ότι βασάνισε φλαμίνγκο σε ξενοδοχείο στις ΗΠΑ
ΔΙΕΘΝΗ

Καναδός τουρίστας κατηγορείται ότι βασάνισε φλαμίνγκο σε ξενοδοχείο στις ΗΠΑ

 05.03.2026 - 16:21
Σοβαρές κατηγορίες για κακοποίηση ζώου αντιμετωπίζει ένας 33χρονος τουρίστας από τον Καναδά στις ΗΠΑ, καθώς φέρεται να άρπαξε ένα φλαμίνγκο από περιφραγμένο βιότοπο και να το μετέφερε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Σύμφωνα με την DailyMail, ο Μίτσελ Φέρμπαρν από το Οντάριο εισέβαλε στον χώρο όπου φιλοξενούνταν τα πουλιά και πήρε ένα χιλιανό φλαμίνγκο με το όνομα «Peachy».

Κατά την προσπάθειά του να το απομακρύνει, φέρεται να τραυμάτισε και άλλα πουλιά, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να ακινητοποίησε δεύτερο φλαμίνγκο, εμποδίζοντάς το να διαφύγει.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας τον δείχνει ημίγυμνο να μπαίνει σε ασανσέρ κρατώντας το πουλί τυλιγμένο σε ένα πουκάμισο. Στη συνέχεια φαίνεται να το πιάνει από τον λαιμό και τα πόδια στον διάδρομο του ξενοδοχείου καθώς κατευθύνεται προς το δωμάτιό του.

Ο ίδιος υποστήριξε αργότερα ότι μπήκε στον βιότοπο επειδή πίστεψε πως το πουλί είχε τραυματιστεί και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να «βάλει στη θέση του» το φτερό του, λέγοντας στις αρχές ότι αυτό αποτελεί συνηθισμένη πρακτική για ορισμένα πουλιά, όπως οι πάπιες, καθώς – όπως ανέφερε – είναι αγρότης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, στο κινητό του εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που φέρονται να τον δείχνουν να πνίγει το φλαμίνγκο και να το πετά στο πάτωμα. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να γελά και να λέει ότι «θα πάρει το πουλί σπίτι».

Κατά την έρευνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, οι αρχές εντόπισαν επίσης ένα μεγάλο ματωμένο φτερό μαζί με άλλα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ελέγχου ζώων, το φλαμίνγκο υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο φτερό και χρειάστηκε ράμματα, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη φλαμίνγκο τραυματίστηκαν στον βιότοπο.

Ο Φέρμπαρν συνελήφθη, του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ξανά τον χώρο όπου βρίσκονται τα πουλιά, ενώ το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 12.000 δολαρίων.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

