Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία
Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία

 05.03.2026 - 17:42
Καιρός: Τέλος στο «καλοκαιρινό διάλειμμα» – Επιστρέφουν βροχές και χιόνια και φέρνουν πτώση στη θερμοκρασία

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος σταδιακά όμως θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο μεμονωμένης καταιγίδας μετά το μεσημέρι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, τα δυτικά και τα νότια, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σάββατο ενώ από την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Με τον πόλεμο να μαίνεται για έκτη μέρα και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ να σφυροκοπούν αδιάκοπα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, η Τεχεράνη απαντά με κτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, οδηγώντας την περιοχή σε ολική ανάφλεξη. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συντονίζει κινήσεις με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία, εστιάζοντας στην προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της κρίσης, στέλνοντας παράλληλα από την Κύπρο επιτακτικό μήνυμα για άμεση διπλωματική επίλυση.

