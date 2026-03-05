Themasports lifenewscy
Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες

 05.03.2026 - 19:16
Καλά νέα: Αρχίζει ξανά τις πτήσεις της στα αεροδρόμια της Κύπρου η easyJet – Τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες

Την επανέναρξη των πτήσεών της προς και από την Κύπρο ανακοίνωσε η easyJet, με σταδιακή αποκατάσταση δρομολογίων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Οι πτήσεις επανεκκινούν από σήμερα και θα επανέλθουν πλήρως τις επόμενες ημέρες, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις.

Συγκεκριμένα, από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας επανεκκινούν οι πτήσεις προς Λονδίνο Γκάτγουικ και Βερολίνο στις 5 Μαρτίου, ενώ το δρομολόγιο προς Βασιλεία θα επαναλειτουργήσει στις 7 Μαρτίου.

Παράλληλα, από το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου επανέρχονται οι πτήσεις προς Λονδίνο Γκάτγουικ από τις 5 Μαρτίου, προς Μάντσεστερ στις 6 Μαρτίου, καθώς και προς Μπρίστολ και Εδιμβούργο στις 7 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιπλέον δρομολόγια αναμένεται να επαναλειτουργήσουν από την επόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων προς Παρίσι, Άμστερνταμ και Λίβερπουλ.

Η επαναφορά των συγκεκριμένων δρομολογίων αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της επιβατικής κίνησης και της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες μπορούν να προχωρήσουν σε κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

