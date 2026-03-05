VIDEO: Ενημέρωση ΥΠΕΞ για επαναπατρισμούς Κυπρίων από επικίνδυνες ζώνες - Η πρώτη αντίδραση για οδηγία ΗΒ προς ταξιδιώτες

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 05.03.2026 - 23:40
Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην επιχείρηση επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών από περιοχές αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά τη σημερινή ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Κόμπος παρουσίασε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του σχεδιασμού, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις επιστροφής πολιτών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πάνω από 500 επαναπατρισμοί σε 24 ώρες

Όπως ανέφερε, μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο έχουν ήδη επιστρέψει στην Κύπρο εκατοντάδες πολίτες, με τις πτήσεις επαναπατρισμού να συνεχίζονται.

«Θέλω σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα του μέχρι στιγμής σχεδιασμού ως προς τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών από επικίνδυνες ζώνες. Τα δεδομένα έχουν ως εξής: Μόλις προ ολίγου έχει προσγειωθεί μια πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 162 επιβαίνοντες. Αργότερα απόψε θα προσγειωθεί μια άλλη πτήση από τον ίδιο προορισμό με 144, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό επαναπατρισμού στους 512 τις τελευταίες 24 ώρες, 488 εκ των οποίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο σχεδιασμός συνεχίζεται με επιπλέον πτήσεις τις επόμενες ημέρες.

«Ο περαιτέρω σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο πτήσεις αύριο, και ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, άλλη μία τη μεθεπόμενη μέρα».

Έκκληση για συνεργασία από τους πολίτες

Ο Υπουργός Εξωτερικών απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό να ενημερώνουν την πλατφόρμα καταγραφής σε περίπτωση που αλλάξουν τα σχέδιά τους, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στον προγραμματισμό των πτήσεων.

«Θέλω να ζητήσω τη συνεχιζόμενη συνεργασία όσων βρίσκονται σε περιοχές, από τις οποίες γίνονται οι επαναπατρισμοί. Παρατηρείται ότι παραμένουν εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα άτομα, τα οποία είτε έχουν ήδη αναχωρήσει, είτε έχουν αλλάξει γνώμη ως προς το εάν επιθυμούν να αναχωρήσουν, πράγμα το οποίο δημιουργεί δυσκολίες και ουσιαστικά αποκόπτει άλλους από το να έχουν πρόσβαση στα αεροπλάνα, τα οποία επιστρέφουν πίσω στην Κύπρο».

Συνεχής λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων

Ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, προκύπτει σαφές αποτέλεσμα και αυτό περιλαμβάνει μια σημαντική προεργασία που γίνεται σε επίπεδο επικοινωνίας με το κοινό. Είναι χιλιάδες οι κλήσεις, υπάρχουν συνεχώς αλλαγές. Λόγου χάρη, σήμερα άλλαξε το πρωί το αεροδρόμιο, από το οποίο θα γινόταν η αναχώρηση, άρα έπρεπε να ενημερωθεί ο κόσμος εξ υπαρχής».

Ταυτόχρονα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του Υπουργείου για τη συμβολή του στην επιχείρηση.

«Λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και πρέπει να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ όλο το προσωπικό του Υπουργείου, το οποίο εμπλέκεται σε αυτήν την προσπάθεια».

Προτεραιότητα όσοι βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές

Ο Υπουργός τόνισε ότι η κύρια προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο επαναπατρισμός πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες.

«Η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της επιστροφής όλων των συμπατριωτών μας που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλους Κύπριους που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες λόγω ακυρώσεων πτήσεων.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι έχουν μείνει σε άλλες χώρες λόγω του ότι υπήρξε ακύρωση πτήσεων. Δεν βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές, ως εκ τούτου υπάρχει επαφή μαζί τους, προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα ο επαναπατρισμός από τις χώρες, στις οποίες υπάρχει επικινδυνότητα».

Η ταξιδιωτική οδηγία του Ηνωμένου Βασιλείου

Απαντώντας σε ερώτηση για την αναθεωρημένη ταξιδιωτική οδηγία του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία κάνει αναφορά στο ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κύπρο, ο κ. Κόμπος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει αύξηση του επιπέδου απειλής.

«Οι ταξιδιωτικές οδηγίες εκδίδονται στο πλαίσιο μιας αυτοματοποιημένης εθνικής διαδικασίας από το κάθε κράτος. Δεν αυξάνεται το υφιστάμενο επίπεδο που υπήρχε σε ό,τι αφορά στη βρετανική οδηγία. Απλώς προστίθεται αυτό το σημαντικό στοιχείο».

Όπως εξήγησε, η αναφορά αυτή σχετίζεται κυρίως με γενικές οδηγίες ασφαλείας για Βρετανούς πολίτες.

«Ταυτόχρονα, υπάρχει μια γενική κατεύθυνση στις ταξιδιωτικές οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά στην επικινδυνότητα ως προς τρομοκρατικής φύσεως χτυπήματα σε σχέση με Βρετανούς πολίτες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, ή βρετανικά συμφέροντα».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η προσθήκη αυτή ενδεχομένως συνδέεται και με τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή.

«Έχει προκύψει το περιστατικό με την επίθεση στις Βρετανικές Βάσεις, άρα σε αυτό το πλαίσιο, δρώντας ενδεχομένως προληπτικά και προδραστικά, εισήγαγαν αυτήν ακριβώς την παράμετρο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

