Δραστηριότητες αεράμυνας υποστηρίζουν 400 στρατιώτες στις Βρετανικές Βάσεις

 05.03.2026 - 23:06
Δραστηριότητες αεράμυνας υποστηρίζουν 400 στρατιώτες στις Βρετανικές Βάσεις

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει άμεσα τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ για την υποστήριξη αμυντικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: LIVE: IDF: Περνάμε στην επόμενη φάση του πολέμου - H Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρετανική μονάδα Counter-Uncrewed Aerial Systems κατέρριψε επιπλέον drones στον εναέριο χώρο του Ιράκ που κατευθύνονταν προς δυνάμεις του συνασπισμού.

Ο Υπουργός Άμυνας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει τις δυνατότητες αεράμυνας. Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται επίσης σε επαφή με πρέσβεις του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Την Παρασκευή αναμένονται στην Κύπρο τα δύο βρετανικά ελικόπτερα - «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιδιώκει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή»

Ο Ανώτερος Σύμβουλος Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μέση Ανατολή συναντά εταίρους σε ολόκληρη την περιοχή για να συζητήσουν περαιτέρω βρετανική αμυντική υποστήριξη. Μαχητικά αεροσκάφη RAF F-35B και Typhoon, με υποστήριξη εναέριου ανεφοδιασμού από αεροσκάφη Voyager, πραγματοποίησαν επιπλέον αμυντικές αποστολές κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων πάνω από το Κατάρ και την Ιορδανία.

Στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, 400 επιπλέον Βρετανοί στρατιωτικοί υποστηρίζουν δραστηριότητες αεράμυνας. Βρετανοί ειδικοί στην αντιμετώπιση drones, που έχουν συνεργαστεί στενά με Ουκρανούς ειδικούς, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να εργαστούν με εταίρους σε δυνατότητες αντι-drone και αεράμυνας.

 

​Ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Πέμπτης. Από τη μία το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο και από την άλλη το Ιράν ρίχνει πυραύλους με βομβίδες. Παράλληλα, σημειώθηκαν εκρήξεις και στο Άμπου Ντάμπι. Την Παρασκευή πάντως περιμένουμε ενισχύσεις στην αεράμυνα της Κύπρου από τη Βρετανία. Αναμένονται και οι φρεγάτες από Γαλλία και Ισπανία.

