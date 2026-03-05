Δραστηριότητες αεράμυνας υποστηρίζουν 400 στρατιώτες στις Βρετανικές Βάσεις

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρετανική μονάδα Counter-Uncrewed Aerial Systems κατέρριψε επιπλέον drones στον εναέριο χώρο του Ιράκ που κατευθύνονταν προς δυνάμεις του συνασπισμού.

Ο Υπουργός Άμυνας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει τις δυνατότητες αεράμυνας. Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται επίσης σε επαφή με πρέσβεις του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Ο Ανώτερος Σύμβουλος Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μέση Ανατολή συναντά εταίρους σε ολόκληρη την περιοχή για να συζητήσουν περαιτέρω βρετανική αμυντική υποστήριξη. Μαχητικά αεροσκάφη RAF F-35B και Typhoon, με υποστήριξη εναέριου ανεφοδιασμού από αεροσκάφη Voyager, πραγματοποίησαν επιπλέον αμυντικές αποστολές κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων πάνω από το Κατάρ και την Ιορδανία.

Στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, 400 επιπλέον Βρετανοί στρατιωτικοί υποστηρίζουν δραστηριότητες αεράμυνας. Βρετανοί ειδικοί στην αντιμετώπιση drones, που έχουν συνεργαστεί στενά με Ουκρανούς ειδικούς, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να εργαστούν με εταίρους σε δυνατότητες αντι-drone και αεράμυνας.