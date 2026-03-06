Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Τρόφιμα μακράς διαρκείας: Ποια χρειάζεται να έχουμε στο ντουλάπι μας

 06.03.2026 - 00:02
Τρόφιμα μακράς διαρκείας: Ποια χρειάζεται να έχουμε στο ντουλάπι μας

Τα είδη διατροφής με μεγάλη ημερομηνία λήξης προσφέρουν σε κάθε σπίτι τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα για πολλές ημέρες, περιορίζοντας τις άσκοπες μετακινήσεις και το άγχος, ενώ ενισχύουν τον οικονομικό προγραμματισμό.

Η επάρκεια σε βασικά αγαθά διευκολύνει τον σχεδιασμό της διατροφής μας και τη σωστή διαχείριση του αποθηκευτικού μας χώρου. Ταυτόχρονα, ενισχύει την αίσθηση ετοιμότητας και την ποικιλία λύσεων, επιτρέποντας την ταχεία παρασκευή ενός γεύματος σε περιπτώσεις έλλειψης ελεύθερου χρόνου.

Ποια είναι τα θεμελιώδη τρόφιμα μακράς συντήρησης

Όσπρια

Οι φακές, τα ρεβίθια καθώς και τα φασόλια αποτελούν την παραδοσιακή «κολόνα» της εγχώριας γαστρονομίας. Αντέχουν στον χρόνο, είναι χαμηλού κόστους και αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών πρωτεϊνών και ινών. Προτείνεται η αποθήκευση δύο ή τριών διαφορετικών ποικιλιών για μεγαλύτερη γκάμα συνταγών.

Ρύζι και ζυμαρικά

Διαθέτουν εξαιρετικά μεγάλη αντοχή, είναι πολυχρηστικά και μαγειρεύονται γρήγορα. Ταιριάζουν ιδανικά με όσπρια, προϊόντα σε κονσέρβα ή λαχανικά κατάψυξης, προσφέροντας θρεπτικά γεύματα με ελάχιστα συστατικά.

Κονσέρβες

Ο τόνος, ο σολομός, οι σαρδέλες και λοιπά αλιεύματα σε κονσερβοποιημένη μορφή παρέχουν άμεση πρωτεΐνη χωρίς ανάγκη ψύξης. Οι συσκευασίες με τοματοειδή ή διάφορα κηπευτικά βοηθούν στην ταχεία ετοιμασία σάλτσας ή ζεστής σούπας. Κρίσιμος, εντούτοις, παραμένει ο συχνός έλεγχος των ημερομηνιών ανάλωσης.

Ελαιόλαδο και απαραίτητα καρυκεύματα

Το λάδι, το ξίδι, το αλάτι καθώς και μερικά βασικά μπαχαρικά είναι αναγκαία για να αναβαθμίσουν τα απλά υλικά σε ολοκληρωμένο πιάτο. Αυτά δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις φύλαξης και αποτελούν σταθερά στοιχεία κάθε οικιακής κουζίνας.

Αρτοσκευάσματα μακράς διατήρησης

Τα παξιμάδια και οι φρυγανιές αναπληρώνουν την ανάγκη για ψωμί χωρίς την απαίτηση καθημερινών αγορών. Είδη όπως το ταχίνι ή το φιστικοβούτυρο χαρίζουν ενέργεια και αίσθημα κορεσμού, παραμένοντας αναλλοίωτα για μεγάλο διάστημα.

Γάλα μακράς διάρκειας

Το γάλα υψηλής παστερίωσης (UHT) φυλάσσεται εκτός ψυγείου έως ότου ανοιχτεί, αποτελώντας λειτουργική επιλογή για οικογένειες. Χρησιμοποιείται στο πρωινό, με δημητριακά ή σε απλές συνταγές. Εναλλακτικά, το γάλα σε σκόνη ή τα φυτικά ροφήματα καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες.

Δεν απαιτείται η αποθήκευση αλόγιστων ποσοτήτων ή τεράστιων πακέτων. Διατηρούμε ένα λογικό απόθεμα που συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες κατανάλωσης του νοικοκυριού.

VIDEO: Ενημέρωση ΥΠΕΞ για επαναπατρισμούς Κυπρίων από επικίνδυνες ζώνες - Η πρώτη αντίδραση για οδηγία ΗΒ προς ταξιδιώτες

 05.03.2026 - 23:40
Χάος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ κάνει επίθεση στον Λίβανο και το Ιράν στο Ισραήλ - Εκρήξεις και στο Άμπου Ντάμπι - Δείτε βίντεο

Χάος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ κάνει επίθεση στον Λίβανο και το Ιράν στο Ισραήλ - Εκρήξεις και στο Άμπου Ντάμπι - Δείτε βίντεο

​Ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Πέμπτης. Από τη μία το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο και από την άλλη το Ιράν ρίχνει πυραύλους με βομβίδια. Παράλληλα, σημειώθηκαν εκρήξεις και στο Άμπου Ντάμπι. Την Παρασκευή πάντως περιμένουμε ενισχύσεις στην αεράμυνα της Κύπρου από τη Βρετανία. Αναμένονται και οι φρεγάτες από Γαλλία και Ισπανία. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

