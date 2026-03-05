Πώς να αποτρέψετε την παρακολούθηση στο smartphone σας – Οδηγός προστασίας Android και iPhone

Η προστασία της ιδιωτικότητας στο smartphone αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς όλο και περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες συλλέγουν δεδομένα στο παρασκήνιο. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο παρακολούθησης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές πρακτικές που βοηθούν στην ενίσχυση της ασφάλειας τόσο σε Android όσο και σε iPhone.

Έλεγχος δικαιωμάτων εφαρμογών

Οι περισσότερες εφαρμογές ζητούν πρόσβαση σε τοποθεσία, μικρόφωνο, κάμερα και επαφές. Ο τακτικός έλεγχος των δικαιωμάτων είναι κρίσιμος.

Στις συσκευές με Android, οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στις ρυθμίσεις απορρήτου και να δουν ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Στο iPhone, αντίστοιχες επιλογές υπάρχουν στην ενότητα «Απόρρητο & Ασφάλεια».

Συνιστάται η αφαίρεση περιττών δικαιωμάτων και η επιλογή «Μόνο κατά τη χρήση της εφαρμογής» για την τοποθεσία.

Απεγκατάσταση άγνωστων εφαρμογών

Εφαρμογές που δεν αναγνωρίζονται ή δεν χρησιμοποιούνται πλέον πρέπει να διαγράφονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λογισμικό κατασκοπείας μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς να είναι άμεσα εμφανές.

Ο έλεγχος της λίστας εγκατεστημένων εφαρμογών και της κατανάλωσης μπαταρίας ή δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει ύποπτη δραστηριότητα.

Ενημερώσεις λογισμικού

Οι τακτικές ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος διορθώνουν κενά ασφαλείας. Η καθυστέρηση εγκατάστασης updates αφήνει τη συσκευή εκτεθειμένη σε γνωστές ευπάθειες.

Η ενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων μειώνει τον κίνδυνο.

Χρήση ισχυρού κωδικού και βιομετρικών

Η χρήση απλού PIN αυξάνει την πιθανότητα παραβίασης. Προτείνεται ισχυρός κωδικός πρόσβασης σε συνδυασμό με δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου.

Η ενεργοποίηση κρυπτογράφησης, όπου δεν είναι ήδη προεπιλεγμένη, ενισχύει την προστασία των δεδομένων.

Προσοχή σε δημόσια Wi-Fi δίκτυα

Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi μπορεί να χρησιμοποιηθούν για υποκλοπή δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται η αποφυγή ευαίσθητων συναλλαγών και η χρήση ασφαλών συνδέσεων (HTTPS).

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων σε ακραίες περιπτώσεις

Εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παρακολούθησης, η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μπορεί να αφαιρέσει κακόβουλο λογισμικό. Πριν τη διαδικασία απαιτείται δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

Συμπέρασμα

Η πρόληψη παρακολούθησης στο smartphone δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά συνέπεια και τακτικό έλεγχο ρυθμίσεων. Με σωστή διαχείριση δικαιωμάτων, ενημερώσεις και βασικά μέτρα ασφάλειας, οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τους κινδύνους.

Πηγή: techblog.gr