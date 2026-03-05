ΓΓ ΑΚΕΛ: Να απαιτηθεί από ΕΕ η αποφυγή μαζικής θανάτωσης ζώων λόγω αφθώδους πυρετού

Σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε με κτηνοτρόφους της επαρχίας Λάρνακας στην Αραδίππου, ο κ. Στεφάνου είπε πως «σήμερα κάναμε μια ανασκόπηση αναφορικά με το τι έχει γίνει την περασμένη βδομάδα όπου είχαμε και πάλι συνάντηση, στη βάση των εξαγγελιών αλλά και των αιτημάτων που υπάρχουν από μέρους των κτηνοτρόφων και των Αγροτικών Οργανώσεων. Συναντήσαμε την ίδια αγανάκτηση και οργή που συναντήσαμε και την περασμένη εβδομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι τα βασικά ζητήματα είναι εκεί».

Πρόσθεσε πως υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και θυμός αναφορικά με τις αρχικές εξαγγελίες που έγιναν για τις αποζημιώσεις που είναι πολύ κατώτερες από την πραγματική αγοραία αξία και τιμή των ζώων και το αίτημα το οποίο εμείς στηρίζουμε είναι οι κτηνοτρόφοι να αποζημιωθούν στις πραγματικές τιμές αγοράς. Ακόμα υπάρχει έντονο αίτημα από μέρους των κτηνοτρόφων και αυτό θα είναι το αίτημα των Αγροτικών Οργανώσεων στις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν με τους αρμόδιους, ότι το πρωτόκολλο θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κυπριακή πραγματικότητα».

Αυτό, συνέχισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ «είναι κάτι που πρέπει να απαιτηθεί και να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μαζική θανάτωση ζώων γιατί με αυτό τον τρόπο θα σπάσει και η αλυσίδα η οποία καταλήγει σε μια σειρά από προϊόντα όπως είναι το χαλλούμι και θα έχουμε και επιπρόσθετα προβλήματα και δυσκολίες στην οικονομία».

Αναφερόμενος στη συνάντηση είπε πως «ενημερώσαμε τους κτηνοτρόφους αναφορικά με τα διαβήματα που κάναμε σαν αποτέλεσμα της προηγούμενης συνάντησης. Συγκεκριμένα αποστείλαμε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών και στην Υπουργό Γεωργίας με αιτήματα που είχαμε συγκεντρώσει από τους κτηνοτρόφους και σήμερα κάναμε μια επικαιροποίηση των ζητημάτων αυτών».

Θα συνεχίσουμε, σημείωσε «να προσπαθούμε τόσο μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ στη Βουλή αλλά και στην Επιτροπή Γεωργίας όπου έχουμε την προεδρία. Θα προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε με τα άλλα κόμματα για να υπάρχουν κοινά αιτήματα όλων των κομμάτων εκφράζοντας τον κτηνοτροφικό κόσμο για να ασκήσουμε πίεση στην Κυβέρνηση».

Ο κ. Στεφάνου μετέφερε ακόμα «τη μεγάλη απογοήτευση και τον θυμό των κτηνοτρόφων γιατί η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται επαρκώς και με την ταχύτητα που πρέπει στα διάφορα αιτήματα, προβλήματα και δυσκολίες που έχει ο κόσμος. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας χαρακτήρισε «πολύ δύσκολα τα πράγματα» και με αφορμή την συνάντηση των κτηνοτρόφων με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως «είναι σημαντικό ο πολιτικός κόσμος, τα κόμματα, ο Πρόεδρος και οι Υπουργοί να έχουν αυτή την επαφή με τον κόσμο και να ακούνε από πρώτο χέρι τα προβλήματα, γιατί έτσι λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις».

Εξέφρασε την πεποίθηση πως είναι «όλοι μαζί, Αγροτικές Οργανώσεις και Οργανώσεις των κτηνοτρόφων, μαζί ενωμένοι». Θα σταλούν, συνέχισε, τα μηνύματα στην πολιτική, την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία, ούτως ώστε να σταματήσει και να ελεγχθεί αυτή η ασθένεια. «Ακόμα θα πρέπει να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες από το κτηνιατρείο και συνάμα το πρωτόκολλο να εφαρμοστεί στη βάση των κλιματικών αλλαγών και των συνθηκών της Κύπρου ώστε να μη χάσουμε τον ζωικό πληθυσμό» είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι «θα επιδιώξουμε να σταματήσει η μαζική θανάτωση των ζώων και να εφαρμοστούν μέθοδοι που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, δηλαδή να γίνει εμβολιασμός».

Κληθείς να σχολιάσει το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα βοοειδών στην Δρομολαξιά, ο κ. Χάμπας είπε πως «αυτή η ασθένεια τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και είναι το ίδιο στέλεχος που εντοπίστηκε στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Η κατάσταση είναι δύσκολη και γι’ αυτό λέμε το πρωτόκολλο να εφαρμοστεί στα πρότυπα της Κύπρου, αφού οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι ένα μικρό νησί που είναι μοιρασμένο στη μέση».

Ανέφερε ακόμα πως «δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτές τις ασθένειες, γι’ αυτό η λύση δεν είναι η μαζική θανάτωση αλλά ο εμβολιασμός».

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση του ΓΓ του ΑΚΕΛ με τους κτηνοτρόφους παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, οι Δήμαρχοι Λάρνακας και Αραδίππου Ανδρέας Βύρας και Χριστόδουλος Πάρτου και βουλευτές της επαρχίας.