Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι: Ηχούν ξανά οι σειρήνες - Δείτε το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι

LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία
Με τον πόλεμο να μαίνεται για έκτη μέρα και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ να σφυροκοπούν αδιάκοπα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, η Τεχεράνη απαντά με κτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, οδηγώντας την περιοχή σε ολική ανάφλεξη. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συντονίζει κινήσεις με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία, εστιάζοντας στην προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της κρίσης, στέλνοντας παράλληλα από την Κύπρο επιτακτικό μήνυμα για άμεση διπλωματική επίλυση. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline: