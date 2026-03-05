Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι: Ηχούν ξανά οι σειρήνες - Δείτε το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι

Ο Δήμος Κουρίου έστειλε μήνυμα στους κατοίκους Ακρωτηρίου.

Δείτε το μήνυμα:

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας.

Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες»