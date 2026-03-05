Themasports lifenewscy
Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι: Ηχούν ξανά οι σειρήνες - Δείτε το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι: Ηχούν ξανά οι σειρήνες - Δείτε το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι

 05.03.2026 - 12:28
Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι: Ηχούν ξανά οι σειρήνες - Δείτε το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι

Σε συναγερμό και πάλι το Ακρωτήρι αφού ήχησαν ξανά οι σειρήνες. Το United Kingdom - Royal Air Force  απογειώθηκε στις 12:11 το μεσημέρι για να αντιμετωπίσει οποιανδήποτε ενδεχόμενη απειλή. 

Ο Δήμος Κουρίου έστειλε μήνυμα στους κατοίκους Ακρωτηρίου.

Δείτε το μήνυμα: 

 

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας.

Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες»

 

 

 

Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»
 05.03.2026 - 12:26

 05.03.2026 - 12:26
Από το κουτί στον καναπέ σε λίγα λεπτά: Γιατί το Sofa2Go είναι η πιο έξυπνη αγορά επίπλου στην Κύπρο
 05.03.2026 - 12:46

 05.03.2026 - 12:46
LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία

LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία

​Με τον πόλεμο να μαίνεται για έκτη μέρα και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ να σφυροκοπούν αδιάκοπα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, η Τεχεράνη απαντά με κτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, οδηγώντας την περιοχή σε ολική ανάφλεξη. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συντονίζει κινήσεις με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία, εστιάζοντας στην προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της κρίσης, στέλνοντας παράλληλα από την Κύπρο επιτακτικό μήνυμα για άμεση διπλωματική επίλυση. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία

LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία

  •  05.03.2026 - 06:24
«Βγαίνει» μπροστά η Κυβέρνηση για περιστατικό στο Ακρωτήρι: «Ενεργοποιήθηκαν όλα τα μέτρα και όλα τα πρωτόκολλα»
  •  05.03.2026 - 14:30

«Βγαίνει» μπροστά η Κυβέρνηση για περιστατικό στο Ακρωτήρι: «Ενεργοποιήθηκαν όλα τα μέτρα και όλα τα πρωτόκολλα»

  •  05.03.2026 - 14:30
ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια
  •  05.03.2026 - 14:01

ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια

  •  05.03.2026 - 14:01
Πολιτική Άμυνα: Προχωρεί σε επαναξιολόγηση και επανέλεγχο των καταφυγίων – Φιλοξενούνται 250 άτομα από την περιοχή των Βάσεων
  •  05.03.2026 - 13:09

Πολιτική Άμυνα: Προχωρεί σε επαναξιολόγηση και επανέλεγχο των καταφυγίων – Φιλοξενούνται 250 άτομα από την περιοχή των Βάσεων

  •  05.03.2026 - 13:09
Υπουργικό: Ενέκρινε το πρώτο πακέτο στήριξης των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό – Σε εξέλιξη οι έρευνες από Αστυνομία
  •  05.03.2026 - 11:16

Υπουργικό: Ενέκρινε το πρώτο πακέτο στήριξης των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό – Σε εξέλιξη οι έρευνες από Αστυνομία

  •  05.03.2026 - 11:16
Εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Τουρκία: «Η Άγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες ως εγγυήτρια δύναμη»
  •  05.03.2026 - 12:13

Εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Τουρκία: «Η Άγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες ως εγγυήτρια δύναμη»

  •  05.03.2026 - 12:13
Το SMS που άργησε να φτάσει: Τι πήγε στραβά με τη δοκιμή προειδοποίησης στους πολίτες
  •  05.03.2026 - 10:08

Το SMS που άργησε να φτάσει: Τι πήγε στραβά με τη δοκιμή προειδοποίησης στους πολίτες

  •  05.03.2026 - 10:08
Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»
  •  05.03.2026 - 12:26

Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»

  •  05.03.2026 - 12:26

