Την Παρασκευή αναμένονται στην Κύπρο τα δύο βρετανικά ελικόπτερα - «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιδιώκει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 05.03.2026 - 17:52
Στην ασφάλεια των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι τα δύο ελικόπτερα Wildcat που είχε ανακοινώσει ότι θα στείλει στο νησί θα φτάσουν αύριο στην Κύπρο.

Μίλησε για την πρόσφατη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές και ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. «Η ασφάλεια του προσωπικού μας και των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε ο Στάρμερ, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των βρετανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Επανέλαβε την απόφαση του Λονδίνου να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες γύρω από τις βάσεις του στην Κύπρο, με την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη πρόσθετων συστημάτων επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αποκάλυψε ότι τα δύο ελικόπτερα Wildcat που είχε ανακοινώσει ότι θα στείλει στο νησί θα φτάσουν αύριο στην Κύπρο. Είπε πως «ο Υπουργός Άμυνας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο για να συντονίσει τις επιχειρήσεις και να συναντήσει τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εκεί».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιδιώκει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. «Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση και εργαζόμαστε με τους συμμάχους μας για την αποκλιμάκωση της έντασης», ανέφερε.

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε επίσης ότι το Λονδίνο βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή, καθώς και με ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να συντονιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τον ρόλο των βρετανικών βάσεων στο νησί, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο δεν χρησιμοποιήθηκαν για επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, επισημαίνοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης του είναι η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και η διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Εκανε, επίσης, εκτενή αναφορά στις ενέργειες που γίνονται ώστε να απομακρυνθούν Βρετανοί πολίτες από την περιοχή. «Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει την παρουσία τους, ώστε να μπορούμε να τους παρέχουμε πληροφορίες και υποστήριξη. Ομάδες ταχείας ανάπτυξης βρίσκονται ήδη στο Ομάν και στη Σαουδική Αραβία, ενώ προξενικές ομάδες έχουν βοηθήσει εκατοντάδες από τους πιο ευάλωτους πολίτες», είπε.

«Παρά το κλείσιμο εναέριων χώρων, εργαζόμαστε αδιάκοπα με αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικές εταιρείες και κυβερνήσεις για να ανοίξουμε ασφαλείς διαδρομές επιστροφής. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν ήδη επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμπορικές πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ των οποίων και ευάλωτοι Βρετανοί που εντοπίστηκαν από τις ομάδες μας», είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενώ παράλληλα τόνισε πως «επτά ακόμη πτήσεις αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα ΗΑΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορώ επίσης να αναφέρω ότι η πρώτη ναυλωμένη πτήση από το Ομάν απογειώθηκε πριν από λίγα λεπτά».

